Patricia Maldonado: «Capaz yo me meta de candidata a presidenta»

Como siempre, Patricia Maldonado hace noticia en un programa Las Indomables. Pues en la última edición del espacio, junto a Catalina Pulido entrevistaron al ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast; sorprendiendo con algunos de sus dichos.

A lo largo de la conversación, ambas panelistas aprovecharon de criticar sin filtro el mandato del Presidente Gabriel Boric, junto al ex candidato. Instancia en la que el ex rostro de Mega indicó que «Tengo la impresión de que este Gobierno es escolar».

Por su parte, Kast se refirió a la gestión de la ministra del Interior Izkia Siches, sobre la cual destacó su «lealtad» con el Gobierno, pero de todas formas afirmó que estaría mucho mejor en un rol como ministra de salud o de desarrollo social.

«La ministro del Interior… cómo una ministro del Interior puede cometer tantos errores en tan poco tiempo y no dar un paso al costado» comentó el también ex diputado; y agregó que «Este cargo no creo que haya sido el adecuado para ella, tiene otras aptitudes».

De acuerdo a lo consignado por Radio ADN, José Antonio Kast afirmó: «Ella fue muy leal con el Presidente, porque fue un cargo que nadie quería».

¿Patricia Maldonado a la política?

Fue en medio de esta conversación que Patricia Maldonado lanzó un particular comentario en el que tanteó sobre un posible ingreso a la política; es más, señaló que incluso podría interesarse en llegar a La Moneda.

«En una de esas capaz yo me meta de candidata a presidenta, ¿Te imaginas yo de Presidenta de la República?» lanzó la ex panelista del Mucho Gusto, quien en todo momento ha sido más que activa al momento de hablar de la política de nuestro país.

Hay que recordar que la comunicadora dejó la televisión en medio del estallido social, luego de que Mega decidiera sacarla de pantalla.