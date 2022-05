Pancho Saavedra muestra adorable regalo sobre su retoña

A mediados de marzo Pancho Saavedra dio a conocer una maravillosa noticia, pues junto a su esposo se convirtieron en papitos por primera vez, luego de recibir a la pequeña Laura; quien se ha convertido sin duda en la luz de los ojos del animador.

Desde ese momento que el rostro de Canal 13 no ha dudado en compartir algunos registros junto a la bebé y referirse a los nuevos desafíos que le ha traído a su vida esta tan esperada paternidad.

Es en este contexto que recientemente Pancho Saavedra compartió en su cuenta de Instagram el bello regalo que le hicieron tras animar la Fiesta de la Chicha en Curacaví. Según lo que contó, una seguidora se acercó para darle una artesanía que tiene directa relación con Laura.

«Gracias de corazón por esta artesanía llena de amor @manitosdeporcelanacvi llena de cariño y dedicación ❤️ recibí muchos regalos y sobre todo mucho cariño de parte del público con el que me vuelvo a reencontrar después de 2 años» escribió para acompañar en el registro.

Resulta que el bello regalo resultó ser un cuadro de porcelana en el que está retratado Pancho Saavedra junto a su retoña Laura y su perrito Upi en brazos.

La nueva paternidad de Pancho Saavedra

Hace un tiempo atrás, el comunicador conversó con Ingrid Cruz, donde habló sobre cómo han sido sus primeros días tras la llegada de Laura. «Estoy demasiado contento, es lo más lindo que me ha pasado en la vida. No hay palabras para describir el amor que uno puede llegar a sentir».

«Ya me hizo las primeras risitas y yo casi me derretí. Ahora ya estoy experto en mudar y en muchas cosas que antes no tenía idea y me daban miedo. Vas conociendo a tu hija, un ser humano sintiente, estimularla con sus primeras cositas… es muy heavy» agregó.