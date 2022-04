Revelan mensajes de WhatsApp borrados de Nicolás López: «Me gusta travestirme»

La jornada de este martes y tras seis semanas de juicio, se entregó el veredicto en contra de Nicolás López, siendo declarado culpable por dos delitos de abuso sexual consumado. Esto luego de que en 2018 se publicara un reportaje con una serie de duras acusaciones.

Durante este tiempo se habló de miles de mensajes de WhatsApp a lo largo de los años que el director borró de todas sus cuentas. Pero afortunadamente, desde la PDI se logró recuperar cada una de las palabras enviadas a una serie de amigos y colegas.

Es en medio de esto que el subcomisario de la PDI, Felipe Vargas Bravo, fue una de las piezas fundamentales a lo largo del juicio. Pues el experimentado oficial estuvo detrás del informe que reveló los mensajes que se intentaron ocultar.

De acuerdo a la declaración a la que BioBioChile pudo acceder en exclusiva, Vargas expuso por cerca de dos horas y detalló los mensajes enviados por Nicolás López. Estos fueron extraídos de dos celulares y resultaron en cerca de 25 mil páginas.

Los fuertes mensajes de Nicolás López

Esta serie de conversaciones data de 2014 y 2018, entre los que se encuentran algunos de los actores más cercanos al director como Ariel Levy, Ignacia Allamand y Loreto Aravena. Junto con esto, en los mensajes también se nombran a algunas de las actrices que lo denunciaron públicamente.

Una de las conversaciones, fechada al 2 de julio de 2018, Nicolás López reconoce desubicados comentarios hacia Josefina Montané.

«La de Montané que le dije que le iba a tocar una pechuga, es verdad, era un chiste. La otra niña que le toqué una pechuga es verdad. La asistente de vestuario que dice que la perseguí borracho, es verdad. Pero Jesús Vidaurre fue a mi casa a hueviar y a jugar a ser actriz, y ahora eso es un casting».

«Lucy (Cominetti) ella me habló, esta persona me contactó, no pasó nada con ella. Ella se dio cuenta de que no somos amigos y que yo soy un matón. (…) De la denuncia de Montané, salimos y la huevié que le iba a tocar un seno».

Posteriormente, el 3 de julio, Nicolás López vuelve a enviar un mensaje en relación al tema.

«Lucy era mi amiga. Andrea Velazco está loca. (Daniela) Ginestar era una pinche. Montané sí le dije lo de las tetas. A B.C le toque una teta en Liguria».

El último hecho descrito por el director caído en desgracia, ocurrió a mediados del 2012, durante una fiesta por el estreno de la cinta No. Es durante el juicio que se puede acreditar que «conversaba con B.C.M., tomó los senos de ella con sus manos, sobre su ropa, al tiempo que le preguntaba si eso le perturbaba, lo que generó rechazo por parte de la víctima, retirándose ella del lugar».

Revelaciones del director

Tras esto, se conocieron otros mensajes en los que describe su vida sexual y el éxito de su carrera. Pues el 16 de enero de 2017, le envió un mensaje de texto a un contacto registrado como Car.

«Conversaba con B.C.M., tomó los senos de ella con sus manos, sobre su ropa, al tiempo que le preguntaba si eso le perturbaba, lo que generó rechazo por parte de la víctima, retirándose ella del lugar».

Mientras que el 4 de abril del 2018, en un mensaje eliminado, habla de sí mismo en fuertes términos sexuales. «(…) cada vez soy mejor partido. Soltero, sin hijos, director, perrito. Dueño de un imperio. Hago películas para mujeres. Me gusta travestirme y tener sexo con animales, pero solo con consentimiento de los animales».

Finalmente, el 2 de julio de 2018, intercambió WhatsApp sobre videos de índole sexual que lo preocupaban. «Ya tengo identificado todo lo que pueda ser videoerótico grabado. Tengo un video de una chica no famosa haciéndome sexo oral, pero fue borrado. Otro de K.B. (nombre eliminado por el medio) encima mío tirando, no me veo yo, se ve ella (borrado hace tiempo). Un video de enero del 2018, donde hay una chica vestida de monja en mi pieza y yo me masturbo cerca de ella. Hay otra chica vestida de Sailor Moon grabando el video. Este video existe, pero dudo que las chicas lo quieran filtrar. Ese es mi historial de videos eróticos —narró».