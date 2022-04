Aquí se Baila: ¿Quiénes se convirtieron en los ganadores de la gran final?

Este jueves en la noche se emitió el último capítulo de Aquí se Baila, donde las cuatro parejas finalistas, Thati Lira y Julio Allendes; Xiomara Herrera y Pancho Solar; Camila Andrade y Bastián Retamal, y María José Campos y Emilio Rubilar, compitieron por ser los mejores de la temporada.

Para esta especial ocasión, el programa tuvo una modalidad distinta, ya que primero las cuatro duplas bailaron su primera coreografía, tras esto el jurado elimina a una, y posteriormente se abren las votaciones para que el público vote al ganador entre las tres parejas restantes.

La primera pareja en presentarse en Aquí se Baila fueron, Camila Andrade y Bastián Retamal, quienes bailaron ‘Don’t go yet’, de Camila Cabello. Luego de su presentación, la comunicadora afirmó que «Esta es un área que nunca viví como en esta temporada y estando acá me di cuenta del gran desafío que es. Me siento más afortunada que nunca».

En segundo lugar, fue el turno de Thati Lira y Julio Allendes, quienes bailaron ‘But I am a good girl’, de Christina Aguilera. La brasileña agradeció la oportunidad de participar en Chile y que se ha sentido muy querida por todo el público.

Tras ellos, bailaron Xiomara Herrera y Pancho Solar con una coreografía al ritmo de ‘Human’, de Sevdaliza, y se cerró con la versión de ‘Carmen’, de The Math Club. La bailarina se emocionó hasta las lágrimas, afirmando que tras un complicado 2021 ahora se siente muy feliz y plena.

Para cerrar, se presentaron María José Campos y Emilio Rubilar, quienes bailaron “Proud Mary”, de Tina Turner. Campos indicó sobre el programa que lo único malo fue el poco tiempo para realizar cada coreografía, pero que fue para ella una montaña rusa de emociones.

Los grandes ganadores de Aquí se Baila

Tras las cuatro presentaciones, el jurado deliberó por algunos minutos. A continuación, Sergio pidió a Karen Connolly que anunciara la decisión, y la Maestra indicó que los tres escogieron, de forma dividida, como última eliminada del programa a Camila Andrade.

En ese momento comenzaron las votaciones del público de Aquí se Baila, mientras que las tres parejas finalistas presentaron una nueva coreografía.

Ya terminadas todas las presentaciones, Sergio anunció que las votaciones se dan por cerradas y procedió a leer el sobre que revela cuál de estas tres parejas, en el breve lapso de votación del público, fue la escogida para ganar el programa. Con los seis participantes en el escenario, el animador leyó el nombre de Xiomara Herrera y Pancho Solar.