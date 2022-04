El mensaje del ex chico reality Sebastián Ramírez tras salir de la cárcel

Los últimos días no han sido nada buenos para el polémico ex chico reality Sebastián Ramírez, ya que se vio envuelto en un complejo lío policial. Pues resulta que terminó detenido por conducir en estado de ebriedad.

Hace algunas semanas, desde Zona de Estrellas, revelaron que «Fue detenido por Carabineros por manejar en estado de ebriedad, se le aplicó alcoholemia y marcó 1.88 de alcohol en la sangre y lo peor de todo es que tenía reincidencia».

En el mismo programa de farándula, afirmaron que esta situación ocurrió el 21 de mayo de 2019, en Melipilla, donde la policía lo controló. Es por lo mismo que Sebastián Ramírez debió cumplir con una sentencia de 61 días de cárcel.

Y durante este fin de semana recién pasado, muchos se sorprendieron, luego de que el polémico ex participante de ‘Resistiré’ reapareciera en redes sociales compartiendo con amigos en ni más ni menos que un asado.

«Tamos libres cabros» escribió Sebastián Ramírez para acompañar la publicación; demostrando que ya había cumplido con su sentencia.

Recordando la relación con su hija

Hay que mencionar que previo a la pandemia, en 2019, Sebastián Ramírez estuvo invitado a ‘Podemos Hablar’, donde se refirió a la distante relación con su hija, a la cual en ese momento casi no veía, ya que priorizó otras cosas en su vida; como viajar o participar en realities.

«No hay día en que no piense en mi hija (…) ojalá podamos conversar, que solucionemos esto. Ella no me prohíbe verla, pero hay situaciones. Que tu hijo te tenga cierto rechazo, duele» señaló en su programa el ex chico reality.

Frente a esto, la madre de la menor, habló sobre sus dichos, afirmando que «Él sabe dónde está su colegio, sabe donde vive, es cosa de que se acerque po… si él la dejó de ver un tiempo, por su razones, tiene que ser hombrecito y decir ‘ya, voy a dar vuelta esto’… pero las puertas están abiertas».