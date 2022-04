Ignacia Michelson deja la grande con coqueta sesión de fotos

No cabe duda que Ignacia Michelson es más que activa en su cuenta de Instagram, la chiquilla que tiene más de 1.9 millones de seguidores; así que siempre está compartiendo coquetas postales para encantar a su público y registros de sus próximos proyectos laborales.

Es por lo mismo que recientemente la chiquilla impactó al compartir una osada sesión de fotos en la que deja muy poco a la imaginación, ya que aparece con su delantera totalmente destapada y solo adornada por pequeños cristales y glitter que crean un particular diseño de flor.

«Nunca dejes de brillar» escribió Ignacia Michelson para acompañar las tres postales que de inmediato dejaron la grande entre sus seguidores, quienes no dudaron en comentarle sobre lo regia que se veía.

Al poco tiempo, la coqueta publicación de la polémica ex chica reality acumuló más de 136 mil me gusta y cientos de comentarios llenándola de piropos.

«Que hermosaaaa»; «Te pasaaaas de bella»; «Que divina amiguita»; «El arte hecho belleza»; «Mejor look nomas po»; «Ay me muero que hermosaaa»; «Wna me encantaaa»; «Ya pero Esta mujer es perfecta!!!»; «Ooooh te pasasteeee que diosa nachita»; «siempre bellísima» y «Que bella divinaaa» es parte de lo que le escribieron a Ignacia Michelson.

Hacen pebre a Ignacia Michelson

A pesar de que la mayoría de las veces Ignacia Michelson se llena de piropos por lo regia que se ve en las fotitos, este no siempre es el caso; y así es como lo pudo comprobar hace solo unos días, luego de que compartiera una postal del recuerdo desde la playa.

La chiquilla aparecía luciendo su retaguardia en bikini, pero de inmediato sus fanáticos se dieron cuenta que se veía raro, ya que una estaba más grande que la otra e incluso se veía cuadrada; por lo que de inmediato le llovieron las burlas.

«Porq editas las fotos, no hace falta nachita»; «Esas si son unas 🍑 cuadradas»; «Extraño es eso»; «Te pico una abeja en el poto o ke» y «Que le pasó a tu nalga izquierda?» es parte de lo que le escribieron.