Arte Elegante hizo gozar al público en La Fiesta del Memo

Previo al cierre de una nueva edición de La Fiesta del Memo, Arte Elegante llegó con la mejor mezcla de rap y cumbia para hacer bailar a todos los presentes con sus letras que además entregan un importante mensaje social que lo tiene como uno de los artistas más populares.

Y tras despedirse entre el aplauso del público más prendido, el chiquillo habló con nuestra Sita Evelyn sobre el regreso con todo a los escenarios tras la pandemia y lo que se viene a futuro con sus próximos proyectos y shows.

«Me sentí súper bien, para mi esto es mi hábitat, llevó 24 años practicando y a pesar de que venimos del otro lado de la vereda, ha sido harta práctica y sacrificio y hoy en día se refleja en el escenario con el público bien prendido, escuchando las letras, bailando; pero también empatizando que es lo que queremos hacer como Arte Elegante».

Sobre el comienzo de Arte Elegante, reveló que todo parte en 1998, cuando era solo un adolescente, mientras vivía en el Sename. Ahora con la banda en si, está hace tres años, todos salidos directamente de Valparaíso y Viña del Mar.

Aquí puedes ver la entrevista completa:

El importante mensaje de Arte Elegante

Más tarde, conversando con Chavito y Sita Evelyn en el stand oficial de la Corazón, Arte Elegante se refirió a su paso por La Fiesta del Memo y nos entregó un mensaje sobre la importancia de la música, especialmente en los niños más necesitados.

«Vengo del Sename y represento a todos los niños del Sename, hoy en día llegué súper lejos y quiero decirle a todos estos niños que dejaron de soñar, que empiecen a soñar, que empiecen a luchar, a practicar y a esforzarse por sus sueños y nosotros estamos demostrando con argumentos» señaló.

Además Arte Elegante entregó una clave para que los más jóvenes sepan que si se puede: «Lo primero es creer en Dios, sin ser religioso ni nada, tienes que tener esperanza, creer en algo bueno, creer en Dios, no pierdes nada, tener un poquito de Fe, uno no pierde nada; a mi me salvó en mi vida».