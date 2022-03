Sergio Rojas revela que José Miguel Viñuela regresa con proyecto para la TV

Al parecer José Miguel Viñuela no quiere alejarse de la luces y cámaras que entrega la pantalla chica; el ex rostro de Mega sorprendió a sus seguidores con la conversación que tuvo con el periodista de Me Late, Sergio Rojas; el espacio que hubo entre ambos se realizó en el famoso programa que tiene Viñuela en su cuenta oficial de Instagram llamado «Desde mi cocina con la Nené».

En el programa de la red social; se reveló que José Miguel habría presentado un piloto de un proyecto televisivo con el objetivo de regresar a una estación televisiva; también junto con Sergio Rojas hablaron de diferentes temáticas en el espacio de cocina de una forma más entretenida y específicamente la apuesta de Viñuela fue dirigida a TV+; el mismo canal de televisión en que está el periodista que estuvo como invitado.

Las intenciones que tiene José Miguel Viñuela con la televisión

Apenas iniciando la transmisión, el animador dio el puntapié para hablar sobre el tema señalando que «Hoy tenemos 1.048 conectados, más tiraje que algunos canales chilenos, con eso te lo digo todo«, exclamó Viñuela con un tono de broma al compararse con el rating que realizan los canales de televisión.

Sergio no se hizo el loco y quiso soltar altiro en el programa, encarando a José Miguel ya que comentó que «No hables de canales chilenos, porque me dijeron que con la Paty habían presentado un proyecto de un matinal a TV+, no te hagas el tonto«.

En ese momento, el ex rostro de Mekano reconoció que había trabajado en algo pero indicó que «efectivamente trabajamos en un piloto matinal, pero era otra historia, de hecho era con otra animadora, no voy a entrar en detalles«.

«¿No era el mismo proyecto?, porque yo sabía que habían presentado algo en TV+», insistió Rojas y nuevamente Viñuela le negó su participación con Patricia Maldonado.