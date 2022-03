Laura Prieto saca aplausos con osada fotito a todo cachete

Con casi un millón de seguidores en Instagram, Laura Prieto es más que activa en la red social, donde siempre está compartiendo osadas postales; además de potentes reflexiones sobre su día a día y aprender a quererse a uno mismo.

Es en este contexto que la chiquilla dejó con la boca abierta a sus fanáticos, luego de compartir una destapada postal en un bikini negro, donde luce todas sus curvas. «Verano no me des la espalda jajjajajajaj» escribió para acompañar la fotito.

Al poco tiempo de subir la publicación, Laura Prieto recibió más de 44 mil me gusta y cientos de mensajes en los que la llenaron de piropos por lo regia que está y le aseguraron que incluso se ve mejor que nunca.

«Cachetona hermosa»; «deme la esparda nomah!..»; «Muy hermosa y muy guapa»; «Dios mio que mujer»; «Ni se esfuerza para verse tan linda»; «Pero esa espalda se ve muy bien»; «Que belleza de mujer wow hermosa»; «Que bonita te ves cuando te vas» y «Siempre tan hermosa» le escribieron a la uruguaya.

La sentida reflexión de Laura Prieto

Hace poquito, la chiquilla aprovechó de compartir una importante reflexión con sus seguidores en relación al amor propio, asegurando que se encuentra en el mejor momento de su vida, en relación a todos los sentidos de su vida.

«Tu cuerpo es perfecto, como sea va marcando tu historia. Yo amo el mío, lo cuido y lo acepto, es mi templo» comenzó escribiendo Laura Prieto.

Siguiendo por esta línea agregó: «Este año aprendí que los cambios no son de la noche a la mañana. El cambio ocurre cuando cambias tus hábitos, pequeñas acciones que vamos haciendo día a día. Entrenar, no hacer dietas esclavizantes, sino que nutrirme bien y si me quiero dar un gusto me lo doy… no sentir culpa!».