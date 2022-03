¡Ándate cabrito! Leo Rey deja la escoba con radical cambio de look

Sin duda que Leo Rey es uno de los exponentes más populares de la cumbia chilensis, pero no solo es reconocido por su música; sino que por su cuidada cabellera, la que destaca por los largos y cuidados rulos que se han convertido en su firma.

Es por lo mismo que el campeón de Mortal Kombat dejó la grande luego de compartir una fotito en la que muestra su radical cambio de look. Ya que decidió decirle adiós a sus crespos y estrenar un pelo corto y teñido de diferentes colores, al mejor estilo de J Balvin.

«A luka los Kungpletos» escribió Leo Rey para acompañar la postal, además de relacionarla con la polémica que involucra al cantante colombiano, quien fue destrozado por Residente en un nuevo tema.

Poco después de publicar la postal, el cantante recibió más de 8 mil me gusta y decenas de comentarios por parte de sus seguidores impactados por el radical cambio de look; los que no dudaron en escribirle sobre lo distinto que se ve.

«Kung balvin»; «Que se hizo en la cabeza señor?»; «Brijidoooooo quedo balvi»; «Cambiaste los carozzi por unos marshmallow»; «de verdá te lo cortaste o es algun tipo de photoshop»; «Ahora si la tiraera va a estar brigida» y «Aaaaaaa pero te queda de paaana» le escribieron.

Leo Rey contra La Noche

Hay que recordar que hace un tiempo atrás Leo Rey estuvo invitado a ‘Pero con Respeto’, donde se refirió a sus años en La Noche, asegurando que aunque guarda buenos recuerdos, no fue todo alegría.

«Me cagaban con las lucas, me pagaban 100 lucas cuando el grupo cobraba 10 millones de pesos» es parte de lo que aseguró el ex líder de la popular banda de cumbia.

Junto con esto, Leo Rey afirmó que «Teníamos diez fechas, habíamos hecho 20 shows y me pagaban de a uno. Después pasaban dos semanas y me pagaban el otro. Yo empecé a rebalsarme de a poco, empecé a desilusionarme».