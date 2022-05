¡Ándate cabrito! Antonella Ríos impacta con radical cambio de look

Como te hemos contado en varias ocasiones, Antonella Ríos está acostumbrada a sorprender a sus más de 1.2 millones de seguidores en Instagram con picaronas fotitos en las que deja casi nada a la imaginación; llenándose de piropos y halagos por parte de su público.

Pero recientemente la actriz dejó a varios sin palabras, luego de estrenar un radical cambio de look. Pues resulta que la chiquilla decidió dejar de lado su clásica cabellera morena que la hizo reconocida en Chilito y optar por un brillante tono rojo cobrizo.

«Cuando mi querida Nati se pone manos a la obra, nada puede fallar Talentosa y creativa Gracias a todas la chicas de @extensionesrapunzzel Ahora soy colorina buena suerte 👩🏻‍🦰» escribió Antonella Ríos para acompañar un video en el que muestra el notorio cambio de look.

Al poco tiempo de compartir el registro, la chiquilla recibió más de nueve mil me gusta y decenas de mensajes de sus seguidores; a quienes les encantó su nueva imagen y no dudaron en dejarle toda clase de piropos.

«Me encantaaa»; «A mí no me gusta, a mí me encataaaaaaa!»; «La colorina más top»; «Me muerooo lo hermosaaaa»; «Amo ese color!»; «me encantooooooo. Espectacular, te ves regia!!!!!»; «Te queda hermoso ese color» y «Te ves hermosa colorina te da un look especial» es parte de lo que le escribieron a Antonella.

Antonella Ríos recuerda su candidatura a reina de Viña

Un tiempo atrás, Antonella Ríos recordó su paso como candidata a Reina por el Festival de Viña. «Yo no guardo rencor, pero la gente de la época que estaban ahí, y sabe cada uno quién es, se portaron súper mal».

Siguiendo por esta línea, Antonella Ríos señaló en ‘Me Late Prime’, que incluso «lo pasé mal». Esto debido a que «estaba con mucha pega e iba a participar como reina, cosa que no quería»; resulta que «no es que yo dijera ‘¡sí, yo quiero participar!’», pero desde el canal le insistieron en que formara parte del evento: «Anda, anda».

Pese a que ya había aceptado participar de la competencia, los problemas llegaron cuando ya estaba en medio de la carrera: «Empecé a cachar que no contaba con el apoyo de mis compañeros de canal» aunque aclaró que «no de la Janine (Leal, su co-animadora en Mujeres Primero), sino de los compañeros».