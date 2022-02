Lana Rhoades estafó a sus seguidores con 1,5 millones de dólares

Una nueva polémica desató la ex actriz porno, Lana Rhoades, pero que en esta ocasión la mala de la historia es ella; puesto que, la influencer estafó a sus seguidores con 1,5 millones de dólares, lo que correspondería a 122.5125.000 millones de pesos chilenos.

Resulta que Rhoades empezó a exhibir la venta de NFT (o token no fungibles) que son activos digitales que representan a un objeto del mundo real, ya sea en arte, música, juegos y videos; normalmente puedes conseguir uno a través de criptomonedas.

En este sentido, los robos y las estafas han aumentado en el mundo de los NFT y en esta ocasión la ex actriz de pornografía fue acusada de estafar a sus seguidores tras vender su colección de token no fungibles y que no cumplió con los compromisos que había hecho en el lanzamiento, por lo que consiguió, 1,5 millones de dólares estadounidenses.

El caso de Lana Rhoades con los NFT

La situación fue llevada por la investigación de Coffezilla, quién él mismo explicó el caso a través de su cuenta de YouTube; Lana Rhoades habría sido la primera estrella del mundo del porno en que haya vendido NFT, que por cierto, también habría prometido a sus fans citas, viajes, mensajes personalizados, un chat privado y sección de preguntas como respuestas.

Asimismo, Lana Rhoades se comprometió que otras estrellas de la industria que genera contenido para adultos, también participarían como Riley Reid y Abella Danger; según el sitio web CryptoSis «una persona afortunada ganaría un paquete de viaje a Sudáfrica y conocería a Lana Rhoades en persona».

Con esto, fue más que suficiente para que sus seguidores se suscribieran en la plataforma; en el que consiguió más de 50 mil suscriptores en menos de 48 horas; tan solo horas después, la cartera virtual alcanzó la cifra de 1,8 millones de dólares y desapareció el sitio web quedándose con el dinero.