Lana Rhoades reveló que su experiencia como estrella porno fue terrible

En plena juventud, Lana Rhoades miraba con buenos ojos la idea de ser parte del mundo de la pornografía; pero esa mirada cambió rotundamente cuando ella vivió personalmente su experiencia como actriz porno.

Actualmente la ex actriz porno tiene 24 años y ahora es toda una influencer en su página de Instagram que tiene más de 16 millones de seguidores; Rhoades conversó en el podcast 3 Girls 1 Kitchen, relató parte de su vida intima durante su infancia en Chicago y también comentó que desde los 12 años su sueño era convertirse en una estrella porno; puesto que en esos años quería imitar lo que veía en televisión.

“Quería escapar de la situación que tenía en casa. Me escondía en el armario, miraba la película Las chicas de al lado y fantaseaba con tener 18 años y hacer eso”, expresó Lana que su nombre real es Amara Maple.

Con el tiempo, Amara comenzó su su sueño, partiendo en ser stripper y camarera antes de recibir una oferta de trabajo en el mundo del porno; pero cuando logró llegar, se dio cuenta que realmente no era lo que ella pensaba.

Las razones de Lana Rhoades para dejar el porno

“Esto va a demostrar lo ingenua que era, pero cuando me metí por primera vez en el porno no sabía que tendría que tener sexo. (…) Realmente no pensé en los actos que iba a tener que hacer para ser una estrella del porno”, confesó Rhoades en una conversación con Daily Star.

Ya en el rubro, la mujer recordó que con el tiempo le pedían hacer escenas cada vez más extremas y que no recibía ningún sueldo adicional, en ese momento la actriz se había dado cuenta de como se trabajaba en la industria diciendo que «no les importan las chicas, solo les importa complacer a los productores y agencias de cine. Saben cómo manipular y retorcer la mente de los jóvenes de 18 a 20 años para hacer estas cosas».

Amara indicó que algunas escenas pueden provocar incluso secuelas físicas como psicológicas aunque ella reconoce que no sufrió ninguna de estas características; sin embargo, la mujer recuerda que sí tiene momentos de trauma.

«Hubo tres o cinco escenas que fueron realmente traumáticas para mí, ya sea que me enviaron a un set con alguien que era demasiado mayor, o me presionaron para hacer algo que tenía miedo de hacer porque era demasiado extremo», expresó Rhoades y en ese momento le puso fin al mundo de xxx.