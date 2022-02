¡Ándate cabrito! Ignacia Michelson saca suspiros con foto a potope

Es conocido que Ignacia Michelson no tiene problemas en mostrar su figura en redes sociales; tanto así, que la chiquilla suele compartir picaronas fotitos que dejan sin palabras a sus fanáticos y la llenas de piropos.

Tanta es la libertad que tiene con su cuerpo, que incluso tiene más que clarita la censura de Instagram con los registros subidos de tono, por eso emigró a Twitter para compartir un contenido mucho más atrevido con sus seguidores.

Es de esta forma que Ignacia Michelson dejó la grande entre los usuarios de la red social del pajarito con una foto completamente desnuda; en la que aparece directamente en una bañera tal y como llegó hasta el mundo.

Ignacia Michelson en Playboy

Gracias a su talento no solamente se ganó un espacio en la pantalla chica nacional, sino también en México donde ha conquistado varios proyectos. Uno de los más importantes del último tiempo es que será portada de la reconocida PlayBoy México, siendo del selecto grupo de chilenas que aparece en la exclusiva marca.

«Esto surgió cuando yo estuve en Playboy el año pasado con Celia Lora, la sensación de Playboy en México, la diosa. Ella me invitó a un reality, pero no era foto, sino videos para la marca», le contó a nuestros amigos de Radio Activa.

Tras su participación en el proyecto de su amiga mexicana, Ignacia Michelson conquistó a Playboy; razón por la que la invitaron a tener su propia portada.

«Me fue súper bien con eso, ellos quedaron muy contentos conmigo y cuando fui a México ellos me llamaron para preguntarme si me gustaría ser portada de Playboy México. Y yo le dije ‘es mi sueño’; desde chica yo le decía mi mamá ‘tú crees que podría ser portada de Playboy’, y ella me decía ‘ay Ignacia jamás’», comentó la chica reality.