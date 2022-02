Faloon Larraguibel saca aplausos con fotito en bikini

Más de 818 mil seguidores tiene Faloon Larraguibel en su cuenta de Instagram a los que siempre encanta con postales de su vida diaria, además de sus retoños y sus próximos proyectos laborales que la llenan de aplausos.

Es en este contexto que recientemente la chiquilla sorprendió a su público al publicar una postal en la que luce su regia figura con un bikini rojo mientras disfruta de un rico día de playa.

«Ser como todos es no ser nadie, sé simplemente tú» escribió Faloon para acompañar la postal, que rápidamente recibió más de 15 mil me gusta y decenas de comentarios en los que le llovieron los piropos.

«Hermosa y bella mujer las palabras sobran para tanta hermosura»; «tan linda que eres»; «Guapísima»; «Pasa el tiempo y la belleza sigue intacta en usted»; «Eres muy agradable, eso te hace más hermosa y bella» y «Eres un tesoro de belleza» es parte de lo que escribieron.

Faloon Larraguibel sobre su marido

Hace un tiempo te contamos que Faloon estuvo en medio de la polémica, esto luego de que una tiktoker acusara que su marido, el futbolista Jean Paul Pineda comenzó a jotearla en Instagram y que tras avisarle, la comunicadora la había bloqueado.

Tras esto la chiquilla decidió romper el silencio y señaló que: «En serio hay tanta gente preocupada por mí? De verdad lo agradezco infinitamente. Pero querer cagarle la vida a una persona es demasiada maldad. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie de mis decisiones».

Junto con lo que Faloon Larraguibel agregó: «Para que no me sigan tapando con mensajes las niñitas, un consejo para ellas, sean más observadoras, no se queden con lo primero que ven. Esa foto que yo tenía es de hace mas o menos dos años».

«Y si tuve o no problemas con mi marido y lo superamos, es problema mío y yo decido que hago con mi vida y la vivo como quiero. Y me amo más que la cresta. Que envidia provoca ver a las personas felices, cuático».