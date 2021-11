«Es problema mío»: El mensaje de Faloon Larraguibel tras supuesto joteo de Jean Paul Pineda a tiktoker Luego de que se viralizara el coqueteo de Jean Paul Pineda a una tiktoker, Faloon Larraguibel decidió romper el silencio con un mensaje.

Las redes sociales explotaron recientemente, luego de que la usuaria de TikTok @valu.balu dejara la grande al compartir un registro en el que se puede ver que el futbolista Juan Paul Pineda supuestamente comienza a jotearla en medio de una conversación.

«Si no fuera comprometido, haría lo que sea por conocerte» le habría escrito el deportista a la chiquilla por medio de Instagram; a lo que ella le respondió «Estas comprometido». Mientras que Pineda le señaló «No me gusta mentir, pero si fuera secreto conocernos lo haría feliz» lo que habría molestado de sobremanera a la joven.

«Respeta a tu esposa klo, tení’ la media mina» fue la respuesta que le habría hecho, quien sacó una captura de pantalla para enviárselo a ni más ni meno que Faloon Larraguibel. «Vales más que eso bonita» escribió para acompañar el pantallazo.

Pero la tiktoker al final aseguró que la ex chica ‘Yingo’ terminó bloqueándola. «Me bloqueó, hombres cu…» cerró su publicación, la que en poco tiempo se viralizó y consiguió miles de visitas.

La respuesta de Faloon Larraguibel

A raíz de la polémica que surgió en relación al viral en TikTok, la propia Faloon decidió romper el silencio a través de su cuenta de Instagram, con un particular mensaje donde no se guardó nada.

«En serio hay tanta gente preocupada por mí? De verdad lo agradezco infinitamente. Pero querer cagarle la vida a una persona es demasiada maldad. Yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie de mis decisiones» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Faloon Larraguibel agregó: «Para que no me sigan tapando con mensajes las niñitas, un consejo para ellas, sean más observadoras, no se queden con lo primero que ven. Esa foto que yo tenía es de hace mas o menos dos años».

«Y si tuve o no problemas con mi marido y lo superamos, es problema mío y yo decido que hago con mi vida y la vivo como quiero. Y me amo más que la cresta. Que envidia provoca ver a las personas felices, cuático» escribió.

Para cerrar Faloon afirmó que «Van a tener que aguantarse no más porque más estupenda y más feliz me van a ver. Buenas noches».