Trabajadora de local de comida rápida que denunció agresiones recibió apoyo del Ministerio de la Mujer

Este fin de semana una mujer denunció en sus redes sociales las agresiones recibidas por parte de guardias de seguridad del Mall Plaza Iquique en la Región de Tarapacá. En los registros se ve a la trabajadora de Doggis con numerosos ataques en su rostro.

Todo comenzó según la empleada, Luna Belén, cuando ella realizó críticas por las condiciones sanitarias del local, considerándolas como insalubres. En el vídeo viralizado el fin de semana, la mujer intenta explicar sus situación; mientras se escucha el griterío de la gente que se enfrentaban con el resto del personal del lugar.

La mujer sostiene que el guardia «me pegó combos» y luego añadió que fue «porque estoy denunciando la norma insalubre, la manipulación de alimentos, porque no hay sanidad. Yo denuncié que acá no hay sanidad».

#IQUIQUE trabajadora de Doggis es agredida brutalmente por guardias del mall por orden de la jefa del local, luego que la trabajadora responsablemente denunciara la insalubridad del local. pic.twitter.com/bay6iq8W3t — Radio 19 de Abril (@Radio19deAbril) January 15, 2022

Asimismo, Luna Belén, a través de su cuenta de Facebook solicitó a sus amigos de la red social que difundieran su publicación y que solicitaba ayuda para conseguir registros del incidente como videos de prueba para ser presentados a juicio.

En el post, se puede apreciar imágenes tomadas por Luna en la que se ve con rasguños en el rostro e inflamación por los golpes recibidos, «uno de ellos comenzó a darme puñetazos hasta romperme la nariz Y otra guardia me rasguño la cara», comentó la mujer en la red social.

El apoyo del Ministerio de la Mujer

Al conocerse la situación de la trabajadora de Doggis, la Seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Tarapacá, a través de su cuenta de Twitter reaccionó a los hechos y se contactaron con la afectada.

«Esta mañana tomamos conocimiento de los hechos ocurridos en local #Doggis Iquique y contactamos a la afectada para ofrecer apoyo y orientación«, twitteó el organismo.

También la entidad solicitó una rápida investigación. «No toleraremos ningún tipo de violencia contra las mujeres #NoEstasSola», concluyó el tweet de la Seremi.