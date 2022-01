Paty Maldonado reacciona a salida de Checho Hirane de La Red: «No tenía nada que hacer ahí»

La tarde de este lunes, La Red emitió un comunicado en el que anunciaron que decidieron terminar por anticipado el programa de Checho Hirane ‘Café Cargado’, luego de que hiciera comentarios en contra del próximo Gobierno de Gabriel Boric.

«El espacio de conversación política finalizaba el 30 de enero, sin embargo, la estación decidió adelantar el final de temporada. Esto, después de las declaraciones de su presentador, quien en su programa radial llamó al mundo empresarial a boicotear el futuro gobierno» indicaron por medio del comunicado.

Sin duda que esta decisión generó de inmediato una serie de comentarios desde todas partes, incluida Paty Maldonado, quien no dudó en referirse al respecto junto a Catalina Pulido en su programa online ‘Las Indomables’.

Paty Maldonado y el despido

«Fue despedido Checho Hirane de La Red por unos dichos que habría tenido, un llamado a los empresarios que no apoyaran el gobierno de Boric, lo cual me parecería fuera de tiesto. No sé lo que dijo, por lo que no tendré opinión al respecto» comenzó señalando la panelista.

Siguiendo por esta línea, Paty Maldonado afirmó que «en ese canal estaba más perdido que un poroto en paila marina. Estaba más perdido que yo en una fiesta de Boric, entonces no tenía nada que hacer ahí. No tenía ni una huea que hacer en ese canal porque en algún momento le iba a caer la teja».

Eso si, la cantante decidió alejarse de los dichos de Hirane. «Desconozco lo que dijo, pero por la información que llegó aquí, creo que no corresponde porque lo único que nosotros queremos en la vida es que los empresarios no se choreen y que no se vayan, o sino terminaríamos en pelota sin tener que comer».

«Ellos ya ganaron, dejen de llorar, no sirve de nada. Ahora si quieren hacer algo los empresarios, que sea un canal donde la gente pueda hablar sin miedo» cerró.