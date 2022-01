La Red decidió cancelar Café Cargado por comentarios de Checho Hirane

Esta tarde a través de un comunicado difundido en las redes sociales de la estación; decidió cancelar el programa Café Cargado liderado por el comediante, Checho Hirane, por sus comentarios en su programa radial; quien llamó a los empresarios a boicotear al próximo Gobierno de Gabriel Boric.

«No tienen que cooperar nada, tienen que ponerle todo tipo de trabas para que le vaya mal en sus malas políticas”, esa fue una de las frases que manifestó Checho Hirane junto en ese momento con el ex ministro de la dictadura, Sergio Melnick.

El programa radial que realiza Hirane que se llama «Conectados»; en el que el humorista a sacado a luz sus opiniones políticas e invita a panelistas que se asimilen a su postura, por ejemplo, el ultraderechista Sergio Melnick, quienes juntos se dedican a imponer su postura contraria al mundo de la izquierda.

El comediante se disculpó en su cuenta de Twitter por «haber dicho que los empresarios deberían boicotear el gobierno del pdte, para que no pueda cumplir sus malas políticas».

Pido disculpas publicas x haber dicho que los empresarios deberían boicotear el gobierno del pdte, para que no pueda cumplir sus malas políticas. No use lenguaje adecuado y me arrepiento. Pero sigo teniendo el legitimo derecho de NO creer en la supuesta moderación del Pdte electo

— chechohirane (@hiranechecho) January 16, 2022