«No es una buena política»: Gabriel Boric rechaza un posible 5to retiro de las AFP

Gabriel Boric descartó permitir nuevos retiros del 10% de las AFP. Esto, porque consideraría que «no es una buena política», que conlleva «efectos negativos a largo plazo». El presidente electo dio a conocer sus opiniones en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión.

El ganador de la segunda vuelta presidencial de 2021, y ex-candidato de Apruebo Dignidad, fue consultado sobre los fondos de pensión en medio del programa. Fue así que Boric aseguró que en su gobierno «hará esfuerzos para que nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global«.

«Por lo tanto, no está dentro de nuestro programa un nuevo retiro». Asimismo aseguró que han conversado con Mario Marcel para estar preparados a decirle «no» a una nueva propuesta de retiro. «No voy a favorecer retiros y espero que el parlamento (siga la misma línea), pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución», agregó.

Evitando la indeseable inflación

Según reportó Mega Noticias, Boric además habría añadido 3 razones de las porque no permitiría más retiros de las AFP. «Uno, porque vacía los ahorros de los trabajadores. Dos porque destruye el mercado de capitales chilenos y eso genera efectos a largo plazo; por ejemplo, en la tasa de interés de los créditos hipotecarios (…)», comenzó.

«Tras, porque genera un aumento y una presión inflacionaria que es totalmente indeseable para los que menos tienen. [Un quinto retiro] nos una buena política«, concluyó el presidente electo.

Boric finalmente definió a su gabinete de ministros

Durante la jornada de este viernes y pasada las 09:00 horas; el Presidente electo Gabriel Boric dio a conocer desde el Museo de Historia Natural a su primer Gabinete que lo acompañará cuando asuma el cargo este próximo 11 de marzo.

No todos los ministros nombrados estuvieron presentes en la ceremonia que se realizó al aire libre. Esto debido a que por el avance de la pandemia algunos resultaron ser contactos estrechos.

