«Locos del Humor» son funados por chistes machistas, homofóbicos y xenófobos

El dúo humorístico «Locos del Humor» se presento en la «Semana de Río Bueno», donde realizaron una rutina que fue ampliamente cuestionada.

Los comediantes se subieron al escenario del festival sureño, donde fueron responsables de la entretención de la noche en que se presentaron la Sonora Barón y Reina Isabel. Fue en este contexto que desplegaron un catálogo de chistes bastante anticuados.

No puedo creer que le llamen humor a estas creencias machistas retrógradas. Parece que en el municipio de #RioBueno no han entendido nada. #locosdelhumor pic.twitter.com/qYQgqMMjef

Entre estos hicieron relatos que trivializaban la violencia de género y se burlaban de las libertades femeninas. «Si quieren libertad amplíenles la cocina», agregaron los «Locos del Humor».

Los apodados Loco Hugo y el Tucán, también fueron acusados de realizar bromas homofóbicas, xenófobas y machistas. Es por esto que en Twitter varios usuarios comenzaron a funarlos, manifestando su repudio a este tipo de chistes.

“Cómo mierda siguen con los chistes homofóbicos, centrados en mujeres y de inmigrantes. Constantes burlas de como hablan los asiáticos, etc. No sé cómo aún pueden seguir invitando a h***nes así”, fueron algunas de las críticas según reportó Radio ADN.

Asimismo, desde el Frente Feminista de Convergencia Social Los Ríos expresaron en un comunicado que “queremos expresar nuestro más absoluto repudio a la rutina” y calificaron el libreto de los Locos del Humor de “misógino”

Acá te dejamos una recopilación de las furiosas críticas de Twitter:

Invitaron a Los Locos del Humor a la rio buenina y puta oh cambien su repertorio. Como mierda siguen con los chistes homofobicos, centrados en mujeres y de inmigrantes. Constantes burlas de como hablan los asiáticos, etc. No sé como aun pueden seguir invitando a wnes asi😶

— Marze🌳#Taylor’sVersion🧣 (@shoutmarze13) January 24, 2022