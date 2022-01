Ex amiga de Naya Fácil se querella por amenazas y pide cárcel

Hace unos días te contamos de la violenta pelea que protagonizó Naya Fácil junto a una amiga, quienes llegaron hasta la casa de otra joven para golpearla, luego de que esta supuestamente hablara mal de las dos durante un live de Instagram.

Cuando parecía que la cosa solo quedaba en una mocha a combos, ahora avanzó a un tema mucho más delicada. Ya que Almendra López, ex amiga de la influencer, se querelló en su contra, incluso pidiendo 8 años de cárcel.

De acuerdo a lo consignado por Publimetro, el escrito se ingresó durante la jornada de este martes por el abogado Héctor Montecinos Jiménez, a raíz de los delitos de lesiones graves y amenazas consumadas.

La querella contra Naya Fácil

En la querella se relata que «con fecha 10 de enero del año 2022, en horas de la noche, mientras me encontraba en un live de Instagram en mi domicilio, se presentaron en mi casa sujetos indeterminados pateando la puerta principal y tirando piedras a las afueras de mi casa. Al salir me percató que se trataba de Nayadeth Mercedes Neculhueque Quimen (Naya Fácil) y otros acompañantes, quien minutos antes en el live de Instagram me había amenazado con ir a encararme a mi casa».

«Cumpliendo su advertencia, se apersonó con 6 sujetos más para proceder a golpearme a las afuera de mi casa, dejándome con diversos daños físicos que se califican de carácter grave. Luego de la golpiza, unos familiares me llevaron al Centro de Salud de Atención Primaria, donde se realiza la denuncia y constato las lesiones» continuó el relato obtenido por el medio antes mencionado.

La afectada en la pelea con Naya Fácil afirmó que «me encontraba con mi hija, de 3 años de edad, quien presencio toda la golpiza de estas personas, generando un daño emocional irreparable».

Es frente a esto quienes presentaron la querella, piden una condena para el delito de amenazas condicionales consumada de 5 años de presidio menor en su grado máximo; mientras por el delito de lesiones graves consumado, como autora de dicho ilícito se solicita la pena de 3 años de presidio menor en su grado medio.

Las palabras de Naya Fácil

Hay que recordar que tras el incidente la propia Naya salió a hablar de lo ocurrido; afirmando que Almendra era la que empezó todo, ya que en otras oportunidades le había hablado mal de su amiga.

«Quería que funara a unas pymes porque las niñas le habían ido a pegar. Amiga yo no me voy a meter ahí le dije» es parte de lo que relató la influencer.

Por otro lado, la chiquilla explicó que fue a la casa de Almendra con el objetivo de conversar, ya que su amiga en ese entonces, había publicado un vivo amenazando a su familia. «A puros balazos los voy a reventar», fue el duro aviso de su ex amiga.