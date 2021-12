¿Quién es la Máscara?: Esta es la identidad de la nueva eliminada del programa La noche de este lunes se emitió un nuevo capítulo de ¿Quién es la Máscara?, el que sorprendió con la famosilla en el traje.

La noche de este lunes nuevamente se vivió una jornada de eliminación en ¿Quién es la Máscara?, donde los participantes del espacio de talento debieron competir para demostrar que son los mejores e ir en búsqueda del millonario premio.

Como ya es costumbre en el programa de CHV, tras su presentación, cada concursante debe dar alguna pista para que así los investigadores intenten adivinar de quien se trata el famosillo que está bajo los trabajados trajes en los que se esconden.

Y finalmente en este capítulo de ¿Quién es la Máscara?, Unicornio fue la elegida por el jurado para abandonar la competencia, esto luego de perder su primer duelo y tener que enfrentarse contra Panda para seguir una semana más.

Quién es la eliminada de ¿Quién es la Máscara?

Así que tal como lo dicen las reglas del programa, a Unicornio no le quedó otra que quitarse la máscara para demostrar su identidad y comprobar si alguno le había achuntado con todas las pistas que entregó.

Es de esta forma que de Macarena Pizarro, Mane Swett, Cristián Riquelme y Cristián Sánchez, solo Swett y Sánchez lograron adivinar que se trataba ni más ni menos que de la ex animadora del Festival de Viña del Mar Eva Gómez.

«La verdad es que cuando me lo ofrecieron fue súper difícil tomar una decisión. Me dijeron que tenía que buscar una personalidad y ‘aún no encuentro ni la mía’ dije» comenzó señalando la animadora tras su eliminación de ¿Quién es la Máscara?.

Siguiendo por esta línea, Eva Gómez agregó entre risas que: «Quise hacer como un álter ego, como una unicornio coqueta, pero a la vez súper empoderada (…) Fue mi mejor interno, lo pasé increíble».

Recuerda que ¿Quién es la Máscara? se emite por Chilevisión de domingo a martes, a las 22.30 horas.