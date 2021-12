«Degenerado y maleducado»: Vasco Moulian se fue con todo contra Marcianeke Nuevamente Vasco Moulian está en la polémica, esto luego de que criticara sin filtro a Marcianeke por su reciente popularidad.

Por estos días Vasco Moulian ha estado más que polémico, ya que recientemente se refirió a las fotos «subidas de tono» que publica la retoña de Rafael Araneda; pero la cosa no se quedó ahí, ya que ahora se fue con todo en contra de Marcianeke.

Resulta que todo comenzó luego de que en su programa ‘Zona de Estrellas’, comentaran las votaciones de los Premios Estrella, organizados por ‘Zona Latina’, en los cuales el cantante de trap va liderando en las votaciones.

La cosa es que de acuerdo a lo que señalaron en el espacio de farándula, Marcianeke de momento va en el primer lugar de la categoría a Mejor Artista Urbano, superando a otros exponentes nacionales como Pablo Chill-E y Kid Tetoon.

Vasco Moulian sin filtro contra Marcianeke

Esa información hizo que el actor se indignara. “Yo les voy a decir. Tuvimos aquí a Kid Tetoon. Y creo que es una injusticia que gane el otro, Marcianeke, porque está de moda”, partió diciendo.

Luego, agregó aún ofuscado que “yo no le entiendo nada las letras a ese degenerado” y que si le tocaba darle el galardón al cantante no lo haría.

“Yo no se lo entrego. No se lo entrego, porque canta canciones maleducado, es maleducado, no se le entienden las letras… ¡Marcianeke!”, lanzó.

Las polémicas del chiquillo

Hay que recordar que en los últimos días Marcianeke ha estado en medio de la polémica, esto luego de que se viralizara un video en el que aparece con un extraño comportamiento. Tras esto muchas de sus seguidoras le escribieron a su mamá preocupadas por él.

Ahí fue cuando estalló la polémica, ya que la mujer se fue con todo en contra de la polola del artista, ya que según ella sería la culpable de alejarla de su retoño.

Cuando una usuaria le escribió por el comportamiento de Marcianeke y su amorcito, la mamá respondió: «Ya hable con él por eso, y esa tipa con la que está mi hijo no es tema. Para nosotros no existe».