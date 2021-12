Rafael Araneda se refiere al estado de salud de su mamá: «Está viejita» Tras estar en nuestro país para acompañar a su mamá, Rafael Araneda volvió a Estados Unidos donde contó algunos detalles de su salud.

Unas semanas atrás te contamos que Rafael Araneda viajó a Chile de forma sorpresiva para acompañar a su mamá, esto luego de que su estado de salud empeorara y le recomendaran volver en caso de que pasara cualquier cosa.

Ahora el animador se encuentra de vuelta en Estados Unidos; y de acuerdo a lo consignado por Meganoticias, contó en su programa algunos detalles del avance en la salud de su madre y cómo ha pasado esta situación.

«Mi mamá está mal. Pero cuando digo mal no es una enfermedad específica, sino que es porque está viejita. Y es lo que la medicina determina como falla multisistémica. Las cosas empiezan a fallar porque están viejitas» comenzó relatando Rafael.

«Estuvimos 8 días, toda la familia reunida, se le dio hasta la extremaunción o los santos óleos porque ella es muy creyente, es muy católica y lo pidió. Conversamos, nos hablamos cositas lindas. A ratitos estaba más ida, otros más conectada» indicó el comunicador.

Para finalizar, Rafael comentó que «Me dijo ‘nos vemos para Navidad’, así que espero y confío en su palabra. Yo creo que así va a ser, ya está un poquito mejor, pero eso no quiere decir que ella tenga algo que se vaya a mejorar. No, el cuerpo ya no funciona como uno esperaría que funcione».

Rafael Araneda y su regreso a Chile