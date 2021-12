«¿Chupa qué?» Katherine Orellana responde sin filtro a Perla Ilich Luego del polémico video publicado por Katherine Orellana y la repuesta de Perla Ilich, la cantante le dijo de todo a la chiquilla.

Desde el miércoles que Katherine Orellana está en medio de la polémica, esto luego de que la cantante se lanzara con todo en contra de El Discípulo del Chef por su nunca antes vista eliminación del programa tras no llegar a las grabaciones en dos ocasiones.

«Ahora voy a contar la verdad. El Discípulo del Chef no me mandó un auto, porque a mí me hicieron un portonazo y los hueones me dejaron tirá, así que la irresponsable no soy yo» es parte de lo que señaló en unos extraños videos en su cuenta de Instagram.

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que luego salió Perla Ilich a refutar lo dicho por Orellana y defender a la producción del programa, asegurando que «era de antes que no cumplía» y que la llamaron en varias ocasiones el día de su eliminación.

La respuesta de Katherine Orellana

Es en este contexto que durante a ex chica ‘Rojo’ se comunicó con Me Late para dar su versión de los hechos y reafirmar que la producción de El Discípulo del Chef la había dejado «tirada».

«Le pedí que me mandaran un auto para ir a grabar, y ella me dijo que no se podía… Le dije ‘entonces tengo que renunciar porque no puedo responder, no voy a llegar» afirmó Orellana sobre la ayuda que le habría pedido a la productora general.

Junto a lo que agregó: «He trabajado años con el canal. Si todo hubiera sido así como dice la producción de El Discípulo, ¿Ustedes creen que Chilevisión me habría contratado para otro programa? Ellos manejaron la situación a su beneficio y de pasada me dejaron mal a mí».

Sin filtro contra Perla

Tras esto, Katherine Orellana aprovechó de responderle a Perla Ilich por su mensaje y dedicarle unas palabras sin filtro. «¿Cómo se puede decir en los dichos de los comunicadores… ¿chupa qué?» alcanzó a decir antes de que los panelistas la interrumpieran.

«Lame botas, lame botas» le pidieron desde el estudio de Me Late, antes de que se mandara una «palabra más fuerte».

«Estamos en un horario distinto» le recordó Daniel Fuenzalida, a lo que Orellana replicó con un «¿Pero estamos claro?» antes de seguir con su explicación de lo ocurrido.