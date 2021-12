Perla Ilich se fue con todo en contra de Kathy Orellana: «Totalmente mentira» Luego de que Katherine Orellana acusara a El Discípulo del Chef de dejarla mal frente al público, Perla Ilich no dudó en responderle.

Se armó un cahuín de aquellos durante las últimas horas, ya que a través de redes sociales comenzó a circular un video de las historias de Katherine Orellana, en el que se va con todo en contra de la producción de El Discípulo del Chef tras su polémica eliminación.

Hay que recordar que la cantante abandonó el espacio en un momento nunca antes visto, pues era la segunda vez que no llegaba a las grabaciones y aunque la primera contó que su ausencia se debió a que fue víctima de un portonazo, en la otra oportunidad ni siquiera contestó el teléfono.

«Ahora voy a contar la verdad. El Discípulo del Chef no me mandó un auto, porque a mí me hicieron un portonazo y los hueones me dejaron tirá, así que la irresponsable no soy yo» comenzó señalando Katherine en un particular video que ya no está en sus redes.

Siguiendo por esta línea, la Morenaza de Rancagua agregó que en CHV «son bastardos los hueones porque me han dejado como el hoyo todo el rato, así que basta».

La respuesta de Perla Ilich

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que según consigna La Cuarta, luego de ellos publicaran la noticia en su cuenta de Instagram, su ex compañera del equipo verde, Perla Ilich, no dudó en descargarse sin filtro y contestarle a Katherine Orellana.

«Totalmente mentira. Soy testigo que ese día la llamaron más de 30 veces. Y no faltó solo ese día, porque cuando le pasó lo del portonazo toda la producción la apoyó. Era de antes que no cumplía» partió relatando la gitana.

Junto con lo que Perla cerró: «Qué pena que trates de manchar a gente de una producción, más allá de que sea un programa, por que sabes muy bien que te trataron bien y te cuidaron».