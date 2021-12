La emotiva despedida de José Miguel Viñuela a Bibiano Castelló Tras el fallecimiento de Bibiano Castelló, ex director y mejor amigo de Felipe Camiroaga, es que José Miguel Viñuela le dedicó un mensaje.

La tarde de este miércoles se confirmó el fallecimiento de Bibiano Castelló, ex director de televisión y mejor amigo de Felipe Camiroaga; quien se encontraba internado y en estado grave tras sufrir un accidente de tránsito mientras se desplazaba en su moto.

Es por lo mismo que son varias figuras del mundo de la televisión que le han dedicado sentidos mensajes a través de redes sociales, enviando todo el cariño a su familia y recordando los buenos momentos. Uno de estos fue José Miguel Viñuela, quien era muy cercano al director.

Hay que mencionar que el animador se había reunido con Bibiano justo el sábado antes del accidente, con el fin de hacer un repaso de sus próximos planes laborales. Por lo mismo que el ex rostro de Mega quedó profundamente afectado por la partida de su amigo.

El emotivo mensaje de José Miguel Viñuela

Viñuela fue uno de los primeros en confirmar la partida del profesional, a través de un extenso mensaje en Instagram donde recordó los buenos y malos momentos que pasaron juntos.

«Tu último registro amigo… Tuve la suerte de poder conocerte, trabajar contigo, disfrutar de tus buenos momentos y también de los malos» comenzó escribiendo.

Siguiendo por esta línea, José Miguel Viñuela agregó: «Estoy destrozado amigo.. se me caen las lágrimas mientras escribo.. se me vienen a la mente tantas conversaciones.. como siempre te preocupaste por mi.. como me acompañabas en cada desafío.. tus consejos…».

«Sólo me tranquiliza el hecho de saber q debes estar poniéndote al día con tu compadre.. eso me tranquiliza.. Te quiero amigo querido. Descansa en paz.. descansa..» cerró su mensaje.

Posteriormente el animador compartió un nuevo video en el que se pueden ver registros nunca antes vistos de Bibiano Castelló de lo que fue la reunión que mantuvieron el sábado previo al fatal accidente.

«Sábado pasado… Un regalo para los que lo queríamos mucho. En lo que más le gustaba hacer. Siempre en el corazón amigo» escribió José Miguel para acompañar el registro.