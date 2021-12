El Discípulo del Chef: Eliminado se fue en picada contra Ennio Carota Este miércoles se realizó una nueva eliminación en El Discípulo del Chef, la cual llamó la atención porque el participante se fue picado.

Sin duda que en El Discípulo del Chef las despedidas de los participantes suelen ser de lo más emotivas, ya que el tiempo que pasan juntos en la cocina suele unir a los equipos y muchos terminan entre lágrimas cuando de sus compañeros debe dejar el programa.

Pero el capítulo de este miércoles marcó una gran diferencia, pues para sorpresa de todos, el participante que fue elegido para abandonar el espacio ni siquiera se quiso despedir de sus compañeros o del chef y salió del estudio rápidamente.

Resulta que tras la derrota del equipo verde, Ennio Carota debió elegir a uno de los suyos como el nuevo eliminado, quien resultó ser Rodrigo Goldberg. Pero al parecer no le gustó nada esta decisión, así que solo se limitó a decir «Gracias chef» antes de salir del set.

«Me hubiera gustado despedirlo, pero aparentemente no le gustó, pero lo que hemos conversado, me parece que quedó súper claro» señaló Ennio ante la mirada sorprendida de los demás participantes de El Discípulo del Chef.

Rodrigo Goldberg y su explicación

Tal como es costumbre, los eliminados deben dar una entrevista detrás del set, así que el ex futbolista de Universidad de Chile decidió explicar por qué abandonó de esa manera el estudio sin despedirse de sus compañeros o del chef.

«Yo salí de una porque hubiera sido peor que me quedara. Entiendo que el que pierde tiene que salir y punto. No hay nada que decir» comenzó señalando de entrada el Polaco.

Pero la cosa no se quedó ahí, sino que además aprovechó de criticar duramente a Ennio Carota. «Yo puedo aceptar que el considere que yo cocino mal, que considera que yo no tengo la técnica de cocina, ¿pero decir que no tengo motivación? Eso me dolió. Me dolió mucho» cerró su participación en el programa.