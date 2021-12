Cathy Barriga más que chocha por su nuevo logro académico Por medio de su cuenta de Instagram, Cathy Barriga mostró que sigue avanzando cada vez más en su carrera como psicóloga.

No cabe duda que Cathy Barriga no está pasando por el mejor momento en su carrera profesional, ya que sumado a perder la reelección como alcaldesa de Maipú, recientemente se interpuso una querella en su contra por un supuesto fraude al fisco. Pese a esto la ex edil sigue enfocada en sus proyectos personales.

Resulta que la chiquilla había empezado a estudiar un diplomado en Abordaje Integral de los Trastornos del Espectro Autista impartido por la Facultad de Medicina de la Universidad Católica. Y finalmente este miércoles logró terminarlo y con nota 6.0 más encima, así que lo compartió con sus seguidores en Instagram.

Y en conversación con radio Agricultura se refirió a cómo vivió este proceso en medio de las polémicas. «Este diplomado lo comencé en el mes de marzo siendo alcaldesa, con todas las responsabilidades y exposición mediática que el cargo implica y en momentos tan complejos como la pandemia y meses de campaña».

«Dentro de todo esto, estaba trabajando en un hermoso proyecto municipal que se llama “Mundo Azul”, que iba a ser un centro de terapias gratuito financiado con apoyo de privados para los niños con trastorno de espectro autista y sus madres; quienes son las que se hacen cargo del desarrollo de sus niños y son las que más necesitan apoyo y contención», agregó.

«Como cada desafío que tomo en la vida, me gusta estar muy bien preparada para poder ayudar mejor a las personas, esa fue una de mis grandes motivaciones para realizar este diplomado», aseguró Cathy Barriga.

Sin embargo, Cathy Barriga aprovechó la oportunidad para reflexionar respecto al proceso académico que vivió. «Estudiar siempre es una oportunidad maravillosa para crecer como persona. Ha pesar de todo lo vivido este año, nunca pensé en renunciar a este diplomado, siendo que quizás en mi escenario muchos habrían desertado. Pese a todo lo que viví terminé este diplomado, a pura fuerza de mujer».

«He recibido las felicitaciones de muchas personas, especialmente mujeres y es muy motivante poder entregar un mensaje, siempre positivo de que a pesar de la adversidad tu puedes avanzar y lograr tus metas y tus sueños y eso solo es gracias a la fuerza interior que tenemos las mujeres», agregó.

Finalmente, Cathy Barriga se refirió por primera vez a las denuncias que hay en su contra por fraude al fisco. «Desde que asumí como alcaldesa, fueron constantes las denuncias de todo tipo, todas de origen político, sin que ninguna haya llegado a puerto», comentó.

«Es importante destacar que en nuestro país no existe responsabilidad ante los dichos públicos que dañan la honra y la integridad de las personas. Soy una convencida de que la vida se encarga por si sola de hacer justicia. Tengo la tranquilidad de que tarde o temprano toda mala acción se devuelve del lugar de donde nace», sentenció Cathy Barriga.