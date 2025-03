Latife Soto lanza sorprendente predicción sobre la relación de Cathy Barriga y Joaquín Lavín jr

Latife Soto hizo una sorprendente predicción sobre el matrimonio de Cathy Barriga y Joaquín Lavín jr. Explicó que se podría “acabar el amor”, de la polémica relación.

“Pronto nos vamos a impresionar de ciertas cosas que se van a saber de este caso. La señora que está ahí (en una de las cartas) está como impactada”, explicó en un principio la tarotista.

Esto sucedió en el programa virtual de Jose Antonio Neme llamado nemeteve. La “brujita”, detalló que “cosas que se van a ir aclarando, entendiendo la participación de otras personas en cosas en las que ella ha estado asumiendo todo”.

“Se va a mostrar, saldrá a la luz cierta información. Y ahí (en otra carta) está su pareja… está el marido”, complementó.

¿Se viene el divorcio?

Neme le preguntó si el marido (Lavín jr) tendría alguna responsabilidad.

“Hasta aquí, ellos están juntos como pareja, pero si se llegan a saber ciertas cosas después de que termina todo el proceso, ahí puede haber una distancia”, explicó Latife.

El conductor del espacio preguntó: “¡¿Se separan?!”

La tarotista respondió lo siguiente. “Él tiene responsabilidad ahí. A ella, la van a acusar de mal administrar fondos públicos, no vio bien las prioridades, ella quería ayudar a las personas, pero hizo otras cosas que no eran necesarias”, concluyó sobre el matrimonio de Cathy Barriga, que no ha vivido sus mejores meses.

