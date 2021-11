«Te voy a buscar donde sea»: El desgarrador mensaje de madre de menor desaparecida En un contacto en Contigo en la Mañana, la madre de Mariana, adolescente desaparecida, le dedicó unas palabras que emocionaron a todos.

Desde el lunes que Mariana, una adolescente de 17 años que desapareció durante la jornada de este lunes mientras se dirigía al colegio. Y su familia sigue con la desesperada búsqueda de la menor que se dirigía a metro Quilín, donde habría tomado el bus equivocado.

Es en este contexto que María Angélica Acevedo, madre de la joven, conversó con Contigo en la Mañana, donde pidió un momento para enviarla unas desgarradoras palabras a su hija.

«Yo quiero hablarle a mi hija. Pequeña, nosotros hacemos hartas cosas en común, tenemos conversaciones súper profundas, como a veces no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero tú sabes muy bien que todo está bien, que todo está tranquilo, tú sabes que yo estoy destrozada» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, la madre de la joven desaparecida agregó: «Sabes lo que yo estoy sintiendo y pensando. Hija, te quiero de vuelta, quiero estar contigo. Si tú quisiste estar solita para pensar o estar sola, dímelo. Yo en su momento no lo hubiese entendido, pero ahora lo entiendo porque no te tengo. Tuvo que pasar esto para comprender que quizás en tu cabecita hay muchas cosas. Yo te conozco en un 90%, hay un 10% que desconozco de ti».

La desgarradora petición a su hija

Es tras esto que María Angélica le hizo una especial petición a la adolescente. «Acércate a mi, búscame. Te estoy esperando, viajemos, hagamos cosas juntas como teníamos planeado y queríamos hacer. Bebé, pequeña mía, aquí estoy. No estoy molesta ni enojada, estoy triste y destrozada. Las dos tenemos códigos. Si me estás viendo tú me entiendes. Avísame, yo te voy a buscar donde sea y como estés».

«Mi hija es una niña, es una adolescente que quizás ahora está vulnerable. Déjenla, ella tiene que estar con su familia. Por favor, entréguenmela. Si esto fue involuntario, déjenla. Si es un hombre adulto, entienda que es mi pequeña, es mi guagua, es mi bebé. Yo ahora temo que esté encerrada contra su voluntad» pidió.

Frente al silencio de los animadores, la mujer siguió: «Yo espero, sinceramente, que ojalá mi hija se haya ido sola y se haya querido fugar, porque es más fácil pensar así, pero también tengo el pensamiento de que si la tienen, déjenmela».

«Es mi bebé, es mi guagua, es mi hija. No es de usted. Si la tiene un hombre mayor, perdón, pero es un bebé, es mi mundo. Si la tienen encerrada, por favor suéltenla. Es lo que más me aterra» indicó la mujer.

Finalmente Julio César Rodríguez le dedicó unas palabras: «María Angélica, Mariana va a estar bien, seamos positivos. Estamos todos desarmados con lo que estás hablando, pero tenemos el optimismo y la confianza. Estamos todos preocupados y haciendo fuerzas para que resulta bien».