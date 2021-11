«No se haga la víctima» JC Rodríguez y Karina Oliva vivieron tenso momento por asesorías Al conocerse los millonarios pagos que habrían recibido los asesores de Karina Oliva en su campaña a gobernadora, JC Rodríguez la increpó.

Durante la jornada de este miércoles, un reportaje de Ciper reveló los millonarios pagos que recibieron los asesores de Karina Oliva durante su candidatura a Gobernadora para la región Metropolitana. Es en este contexto que la actual candidata a Senadora vivió un tenso encontrón con Julio César Rodríguez.

Todo comenzó cuando el animador de Contigo en la Mañana, le mencionó los 16,2 millones de pesos que recibió Jorge Ramírez, ex pareja de Oliva por esta situación, quien terminó renunciando a la presidencia del Partido Comunes. Pero al parecer este recordatorio no le pareció mucho a la candidata.

«Yo me separé hace 8 años, prácticamente 10. Entonces usar eso, denota una dosis compleja de querer instalar una relación que no existe. Es más, yo nunca te juzgaría, ni hablo de tu pareja o tu ex pareja» respondió sin filtro.

Pero Julio César Rodríguez no dudó en replicar de inmediato. «No, no, no Karina. No me estoy metiendo en su vida personal. Jorge Ramírez fue pareja suya y tienen un hijo en común. Y esas son las pruebas de la blancura que hay que pasar. Él tiene un vínculo hasta hoy con usted. Y esperamos que positivamente».

Tenso momento entre JC y Karina Oliva

Estas palabras fueron las que desataron el tenso momento entre ambos. «Estás involucrando a mi hija, cuidado» lanzó Oliva, mientras que JC contestó: «No, no estoy involucrando a nadie. No»; «Cuidado, Julio César» siguió la candidata y el periodista indicó «No se haga la víctima», a lo que ella afirmó que «No me estoy haciendo la víctima, yo estoy poniendo un límite».

«No se vaya para otro lado, no se lo voy aceptar. Señora Oliva, yo estoy entregando aquí un dato que es verdad. Usted tiene un vínculo con el señor Ramírez, presidente del partido Comunes, que renunció» le recordó Rodríguez de inmediato.

«Y yo no lo estoy negando» afirmó Oliva, mientras que Julio César señaló que: «Usted tiene un hijo con el señor, da lo mismo, pero tienen un vínculo hasta hoy. Y ahí hay 16,2 millones de pesos que se le paga en su campaña al señor Ramírez, ¿Cómo se justifica?».

«A ver, te lo vuelvo a insistir. Estos pagos responden a las asesorías que hubo en la campaña. Y te lo vuelvo a decir, si es sueldo alto, yo los voy a revisar y eso no pasará. Segundo, no tiene que ver mi vínculo familiar con anterioridad, con alguien que no vivo, con alguien que sólo tengo una militancia política y una hija en común. Me parece que mezclar, como si hubiese una relación personal, me complica un poco» respondió la candidata.

A lo que JC indicó: «No estoy mezclando, pero vamos al fondo. Usted como política, que quiere ser senadora de la República, que quería ser gobernadora, con el señor Ramírez, avezado también político de este país, no conversan y dicen ‘no se ve bien, que seamos familia y que te tenga que tirar un coletazo por 16 millones de pesos, ¿no lo conversan?».

«Evidentemente es para una malinterpretación profunda. Uno tiene que tener mayores cuidado, eso no significa que alguien no trabaje ni desempeñe un rol que tenga» comentó Oliva. Mientras que JC afirmó: «El Frente Amplio a criticado esto desde que nació, ustedes llegaron a cambiar esto».

«Por lo mismo, le solicité la renuncia a Jorge Ramírez y otros militantes también. Evidentemente se ve mal, pero eso no significa que haya una mala intencionalidad como se le quiere dar. Evidentemente se ve mal y eso no lo voy a negar, pero te pido por favor que no colaboremos en un clima que no es cierto. Te vuelvo a insistir, mi campaña no estuvo inflada» cerró Oliva.