Gala Caldirola dejó la grande con destapadas fotitos en bikini A través de su cuenta de Instagram, Gala Caldirola sorprendió a sus seguidores al publicar unas osadas fotitos luciéndose en traje de baño.

Más de 2.5 millones de seguidores tiene Gala Caldirola en Instagram, por lo que la chiquilla siempre está más que activa en sus redes sociales compartiendo registros de su vida personal, además de contar los próximos proyectos en los que se verá involucrada.

Pero por estos días la española quedó en el centro de la noticia por un tema nada que ver a su trabajo, ya que dejó la grande en redes sociales, luego de anunciar oficialmente que está pololeando con Iván Cabrera, tras meses de negarlo.

Aunque Gala está más que feliz con su nuevo amorcito, al parecer no todos quedaron muy de acuerdo, ya que al poco tiempo de compartir su nuevo romance, le llovieron las críticas tanto a ella como al Potro.

Y para dejar atrás todos los pesados mensajes que incluso la llevaron a cerrar sus comentarios en Instagram, la ex de Mauricio Isla sorprendió en sus stories al compartir unas destapadas fotitos en un bikini blanco, luciendo su trabajada figura.

El tierno mensaje de Gala Caldirola a Iván Cabrera

Sin duda que la revelación del pololeo de Gala Caldirola y el Potro Cabrera fue la noticia de la semana, ya que muchos solo estaban esperando la confirmación para terminar con las dudas y especulaciones que surgieron sobre su relación.

Es tras esto que los tortolitos comenzaron a vivir libremente su amor y se han dedicado tiernas palabras a través de redes sociales. Así fue como ocurrió hace unos días, luego de que la española subiera una foto de sus vacaciones a Cancún, donde escribió bellos mensajes para los amigos que la acompañaron.

«La persona que está a mi lado es como un hermano, casi no imaginan cuanto me ayudó y me sigue ayudando, y no solo a mi, también a mi hija. Es de esas personas que parecen frías pero en su corazón hay una historia y mucho amor» le dedicó a Suro Solar.

Tras esto Gala escribió sobre Helénia Melán: «La mujer que lo sigue es una guerrera, una diosa, una mujer que supo desde el minuto uno quien es. La admiro y de ella aprendo a no tener miedo a ser».

Y finalmente la chiquilla tuvo palabras para su amorcito. «Y el hombre que sigue…Que os puedo decir? Así como las drusas parecen rocas duras, cuando miras en su interior encuentras cristales preciosos como la amastista o el lapislázuli. Y yo? Soy solamente yo. Todo lo que ves es lo que soy. Voy de frente. Cuantos se atreven a decir que realmente son lo que aparentan ser?».