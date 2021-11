Las particular anécdotas que marcaron la vida de Luis Dimas Tras el lamentable fallecimiento de Luis Dimas a los 78 años es imposible no recordarlo con las anécdotas más llamativas de su carrera.

Pesar nacional generó el fallecimiento de Luis Dimas a los 78 años. Esta triste noticia fue dada a conocer durante la noche del miércoles por su hijo, quien a través de Twitter confirmó que: «Mi papá, el rey del twist, Luis Dimas, acaba de partir».

Con una extensa carrera que partió en los años ’60 y que se mantuvo durante décadas, convirtiéndose en uno de los íconos de la música chilena, el cantante también acarrea una serie de divertidas y particulares anécdotas que ha contado con el paso de los años.

Es por lo mismo que aquí te dejamos algunas de las mejores anécdotas e historias que contó Luis Dimas durante su larga carrera.

Muchos lo odiaron por exagerar su éxito en Estados Unidos

Luis Dimas se ganó el odio de muchos compatriotas en su momento por exagerar el éxito que había alcanzado en Estados Unidos, donde cantó en famosos escenarios de Canadá y Las Vegas, hecho que el mismo detalló.

“Fui el primer artista chileno de todos los tiempos que hizo el circuito de Las Vegas con mucho éxito, pero esas acusaciones tenían un trasfondo de verdad porque en ese tiempo yo era muy cachetón y agrandado, y ser cachetón y agrandado es parte de ser mentiroso. Yo eso lo asumí bastante más tarde, porque en ese tiempo yo era bastante inseguro”, confesaba el cantante nacional.

Además durante el año 2013, el cantante norteamericano Chubby Checker, también conocido como el “Rey del Twist”, acusó a Dimas de “quitarle” su carrera.

Su adicción a la cocaína y los problemas en su matrimonio

Uno de los grandes problemas en la vida del cantante fue que se volvió adicto a las drogas, hecho que le terminó pesando.

“Yo nunca fui vicioso y nunca había consumido drogas en mi vida. Y tomaba poco alcohol. Pero empecé en los 70’, en medio de un grave bajón porque hice un negocio y perdí mucha plata. Luego, volví a Chile el año 1984 definitivamente y traté el mismo negocio. Esa vez me fue bien, pero me estafaron. Y de ahí empecé a consumir cocaína”, detallaba.

Además confesó hace largos años que su matrimonio no iba bien, debido a su actuar con su mujer: “Era bastante lacho, lo que me convirtió en un pésimo marido“.

Vio a Jesús y dejó las drogas

Algo que realmente conmovió a la escena pública, fue cuando Dimas reveló en público que dejó las drogas para siempre gracias a un encuentro cercano que tuvo con Jesús.

“Un día yo estaba en el cuarto de baño parado, peinándome, cuando miro, y te juro, que veo la imagen de Jesús en el espejo. De inmediato miré para atrás para ver si había alguien y, por supuesto, no había nada. Me aluciné con la aparición, pero esa misma aparición causó que yo esa misma noche dejara de tomar y drogarme. Esa situación causó que yo me sintiera mejor. Esa aparición, que muchos pueden tomar como una alucinación, la tomé como un mensaje para reencarrilar mi vida”, manifestaba en aquella oportunidad.

Sobre lo mismo, se explayaba diciendo que “es la primera vez que cuento esto públicamente por televisión. Después de esa aparición, no vi nada más, pero sonreí y dije “Gracias, Señor”. Yo nunca había sido muy religioso, pero a partir de ese momento nunca más volví a tomar droga“.

Luis Dimas jugó a la pelota con mocasines

Muy recordado es el partido de fútbol que jugó Dimas entre los cantantes de la Nueva Ola y deportistas retirados, en el año 2017.

En aquella ocasión jugó de arquero y con tenida deportiva, pero no con el calzado adecuado, ya que sorprendió a todos al ponerse mocasines.

Además la actuación del artista como guardameta dejó mucho qué desear, por sus lentas reacciones al atajar.

La «historia» de Felipe Avello

Una de las anécdotas que más se recuerda en la vida de Dimas, fue la que contó Felipe Avello en un programa de televisión, detallando que el músico tuvo un pololeo muy corto con la madre de un amigo.

“En el colegio tenía un compañero de curso que siempre decía que su mamá había pololeado con Luis Dimas. Contaba que su mamá, le escribió una carta de amor, y que éste, sin conocerla, se la respondió”.

“Mi compañero contaba que Luis Dimas se emocionó tanto cuando leyó la carta, que a los pocos días compuso una canción llamada Señorita desconocida. La canción dice en su letra: ‘Señorita, desconocida, espero que escuches, esta sencilla canción; señorita, desconocida con tu linda cartita lloré de emoción…’”.

“La canción había sido escrita para ella. Mi compañero me contó que su mamá casi se desmayó de la emoción cuando escuchó el tema y que siguió escribiéndose con Luis Dimas por varios meses, hasta que un día, lo conoció. Lo encontró más encachado que en las fotos, y muy apasionado. Se pusieron a pololear a los pocos días”.

“Lamentablemente el romance terminó a las pocas semanas por la distancia, y por los constantes viajes de Luis Dimas por Chile y por el extranjero. El año 2006 yo trabajaba en el programa SQP y un día invitaron a Luis Dimas. En comerciales le conté la historia de mi compañero, y de lo feliz que había sido su madre, hoy viuda, en esas breves, pero intensas semanas de noviazgo. Cuando le di el nombre de la señora, los ojos de Luis Dimas se iluminaron. Se me acercó hasta casi rozarme la cara, puso una de sus manos sobre mi hombro y me dijo: ‘No me acuerdo, compadre, yo en ese tiempo me culiaba hasta al gato’”, detalló en extenso Felipe Avello sobre Dimas.