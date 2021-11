Carlos Pinto sobre el nuevo entrevistado de Mea Culpa: «Sentí que era tremendamente violento» Como todos los jueves, se estrena un nuevo capítulo de Mea Culpa, el que según Carlos Pinto le llamó la atención por su violencia.

Es jueves y por lo tanto toca capítulo estreno de Mea Culpa, el cual en esta oportunidad lleva por nombre ‘El Plan Perfecto’ y que narra la historia del crimen organizado por una menor de edad y que involucra a miembros del llamado ‘coro de la leche’.

Así que durante la mañana de hoy, Carlos Pinto llegó hasta el set del Buenos días a todos para dar algunos detalles de lo que será el impactante caso, además de comentar cómo fue la entrevista que llevaron a cabo con uno de los criminales.

«Disculpen lo misterioso que soy, pero no tiene ninguna gracia que les cuente el final del cuento, pero yo he sentido pocas veces la violencia cercana de un entrevistado o ponderar lo que ese entrevistado pudiera hacer si yo me encontrara en una situación distinta a la que estoy como comunicador frente a él» comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Carlos Pinto agregó: «Yo estoy como comunicador, entonces hay una distancia y ‘respeto’. Si no la tuviera… y se lo dije a mis compañeros de trabajo cuando estábamos en la cárcel… con un individuo que yo sentí que era tremendamente violento y que nada le costaba tomar una determinación que puede ser violenta para cualquiera».

A raíz de esto, Gonzalo Ramírez le preguntó si acaso «¿Te intimidó? ¿Te dio temor?» la entrevista con uno de los protagonistas del capítulo de Mea Culpa.

«Yo me pongo bajo la perspectiva de la empatía hacia las personas y las víctimas de ellos. Y no dudé en decirle que me parecía demasiado violento, y fui insistente en preguntarle si él pensaba en el otro» afirmó Carlos Pinto.

Además de señalar que «me pongo empático y me pongo frente a lo que fueron sus víctimas. Estamos hablando de uno de los integrantes del llamado ‘coro de la leche’. Este ‘coro de la leche’ que es una banda que fue creciendo, integrada por dominicanos y que se apoderaron de la zona de una comuna».

La parada del entrevistado

«Sus delitos eran cotidianos, pero de una violencia que, cuando me la expresaba él, yo no podía dejar de preguntarle si es que había alguna delicadeza y respeto por la vida de la gente… y no la hay» comentó Carlos Pinto sobre el sujeto condenado.

Para cerrar explicó: «Si te quiere matar, te mata. Y no pasa nada con él. Es una entrevista que logró confabularnos en ese momento. Muy pocas veces he sentido que alguien me devela hechos que no están consignados policialmente».

Recuerda que el nuevo capítulo de Mea Culpa se estrena este jueves a las 22:30 horas por las pantallas de TVN, luego del 24 Horas Central; seguido por la repetición de un caso original del programa de crímenes.

Revisa el adelanto de Mea Culpa