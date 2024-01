Ex Morandé con Compañía se lanza contra Felipe Avello: «No contesta ni el celular»

Los primeros días de enero se han visto marcados por el documental que estrenó César Huispe, más conocido como ‘Cesarito’, en su canal de YouTube ‘Críticas QLS’, en el que muestra la historia de Luis Pinto, ex figura televisiva, quien lanzó duras acusaciones contra Felipe Avello.

«Hubo una cosa muy fea de parte de Felipe, como que él quiso hacer conmigo lo que hizo, y después ‘me voy’. Me hizo una grabación que yo salía en el video, yo salía desnudo, pero yo le dije: no me grabes las partes íntimas… se ve el poto y la otra cosa que no quería que la vieran», comenzó relatando el aspirante a modelo.

Junto con agregar que «lo mostró en un show, yo le dije ‘no muestres'», Además de mencionar: «Gracias a mí él está donde está ahora, él está haciendo standup comedy por mí. El primer evento lo hizo diciendo: ‘Luis, quiero hacer esto’, y puso en el teatro Alcalá el mono gigante».

Hay que recordar que durante la noche de este martes, el propio Felipe Avello se refirió a este tema a través de Instagram, afirmando que «con el afán de hacer reír me equivoqué. Me ha costado más de 10 años ir mejorando mi humor, buscando sólo hacer reír, pero sin pasar a llevar a nadie. Estoy en ese empeño y creo que mi humor actual lo refleja».

Gustavo Becerra arremete contra de Felipe Avello

Y en medio de toda la polémica, el ex Morandé con Compañía, Gustavo Becerra también entregó su opinión al respecto. «Bueno, lamentablemente, es verdad. Por ese y otros motivos tuvimos que bajar a Felipe del Teatro Alcalá. Esto pasó mientras administraba el teatro y, si bien llevaba mucha gente, era un espectáculo vomitivo en aquella época» indicó en una publicación.

Pero también dijo en sus redes sociales: «hoy es diferente, es familiar, pero hubo un pasado con un humor siniestro».

Finalmente señaló: «Felipe Avello desconoce a muchos que le ayudamos, hoy en día no contesta ni el celular. Hoy ya la hizo. Creo que es un gran artista, pero no hay que desconocer a quienes lo ayudaron y por cuales pasó por encima. Igual le deseo un Feliz año».