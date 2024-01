“Con todo lo que ha lucrado espero me dé una manito”: Luis Pinto reacciona a disculpas de Felipe Avello

Este lunes 1 de enero, Luis Pinto volvió a la palestra de la escena mediática nacional. Esto, luego que fuera protagonista en el documental publicado por Cesar Huispe, más conocido como Cesarito, en su canal de YouTube, Críticas QLS. Dicho video aborda la historia del ex Cara & Sello y se ha vuelto muy viral porque, además de revelar que padece un cáncer de colon, realizó fuertes críticas hacia Felipe Avello.

Dentro del emplazamiento, se menciona que el comediante lo grabó sin su consentimiento y viralizó imágenes íntimas en su presentación en el Teatro Alcalá.

Rápidamente las redes comenzaron a arder y criticaron el actuar del comediante. Ante esto, Avello rompió el silencio y salió a pedir disculpas mediante historias de su Instagram.

¿Qué le respondió Luis Pinto a Felipe Avello por las disculpas?

Lo cierto es que a través de las historias de Instagram, el humorista reconoció su error y comenta que se contactó con Pinto para ofrecerle disculpas.

Después, tras ser contacto por LUN, el exmodelo se refirió a las disculpas del comediante.

«Me he acordado mucho de Felipe durante los años, le mandé videos, palabras pidiendo si por favor era capaz de ayudarme. Nunca lo hizo, y yo a él lo estimo mucho, fuimos amigos por más de 15 años», indicó.

«Espero que vea mi realidad y me ayude, que no me ignore, que con todo lo que ha lucrado me dé una manito porque lo necesito, poder hacer shows a beneficio», añadió.

Más adelante, el modelo rancagüino, quien enfrenta problemas de salud con una colostomía y próximamente tendrá una tercera cirugía, señaló que «en mi cabeza no está la maldad con él ni con nadie, Felipe sabe lo que hizo, por eso pide disculpas. Yo quiero estar tranquilo y bien».

«Solo espero que se haga justicia, que me apoye solo en este momento porque estando bien de salud voy a tener mis manos y pies para trabajar. No me estoy victimizando, no busco llenarme los bolsillos ni que me regalen las cosas, y tampoco me los llené antes», concluyó.