La fuerte acusación de Rocío Toscano: «Intentaron violarme con mi hijo en brazos» A través de su cuenta de Instagram, Rocío Toscano ha mostrado su viaje de regreso a nuestro país, en el que le ha pasado de todo.

No cabe duda que Rocío Toscano es más que activa en su cuenta de Instagram, donde ya tiene más de un millón de seguidores, con los que comparte en todo momento su día a día, además de sus próximos proyectos.

Pero sin duda que desde el 14 de febrero pasado, cuando se convirtió en mamá por primera vez de los mellizos Alma y Luca, sus redes sociales han estado llenas con fotitos de los pequeños, además de contar cómo ha sido la experiencia de mamá primeriza.

Hay que mencionar que hace un tiempo que Rocío estaba viviendo en Estados Unidos para estar acompañada de sus papás; pero recientemente confirmó que se viene de vuelta a Chile y se ha dedicado a mostrar la travesía junto a sus pequeños.

De todas formas este viaje no ha estado exento de problemas, ya que mientras hacía escala en Miami para tomar su vuelo al país, vivió un momento demasiado peligroso que no dudó en denunciar por medio de su cuenta de Instagram.

¿Qué ocurrió? Resulta que según comentó Rocío Toscano a través de sus historias de Instagram, casi fue víctima de abuso sexual en su contra. Pero eso no es todo, ya que Roció Toscano, contó que este intento de abuso sexual, le ocurrió cuando estaba con uno de sus hijos en brazos.

«En Miami intentaron violarme con mi hijo en brazos. Pero me salvé gracias a dos turistas. Lamentablemente otra chica no corrió con la misma suerte», escribió la actriz junto a una foto donde se una patrulla policial en una playa.

Y en la misma historia Rocío Toscano escribió: «Al otro día encontré al CSM y lo metí preso. Me siento una heroína».

Rocío Toscano y los cambios en su cuerpo

Como te mencionamos, la actriz nacional no duda en referirse a su maternidad primeriza y hace un tiempo compartió un mensaje sobre los cambios en su cuerpo. «Hace dos días subí esta foto a mis stories contando cómo me dolía la piel de tanto estirarse en mi embarazo gemelar. Me quedó piel suelta, el ombligo deforme y estrías, pero no me atormenta, me gusta el proceso, son marcas de una gran experiencia».

Junto con lo que Rocío agregó: «Me llegaron varios mensajes que me angustiaron mucho, sobre todo por lo injusto, rescate 3 para compartirlos con ustedes e invitarlos a reflexionar sobre este tema, de aceptación y autoestima y respeto».