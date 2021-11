Izkia Siches renuncia al Colmed para unirse a campaña de Gabriel Boric Durante un punto de prensa la mañana de este jueves, Izkia Siches confirmó su renuncia al Colmed para trabajar junto al comando de Boric.

A primera hora de este jueves, Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico (Colmed) dio un punto de prensa; en el que dio a conocer que dejará su cargo para participar activamente en la campaña presidencial del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta.

Por medio de un comunicado enviado a los miembros del gremio señaló que «nuestro país enfrenta un reto crucial hacia el futuro. En este momento histórico, creo que todos estamos llamados a dialogar y a contribuir a modelar el proyecto que soñamos para nuestro país. En lo personal, estoy convencida que quiero colaborar en este camino hacia una sociedad mejor, un camino de derechos, en paz, en orden y entre todos».

Izkia Siches y su renuncia

Siches añadió que «hoy creo necesario tomar una nueva avenida; y contribuir para que el proyecto liderado por Gabriel Boric sea ciudadano; incorpore todas las miradas, avance en derechos y camine con la tranquilidad y seguridad que nuestros compatriotas piden».

«Así como mi deber ético ha sido cuidar a nuestro Colegio Médico y colaborar en que sea una institución querida y respetada, siento que mi deber hoy es contribuir a que los desafíos que tenemos en salud comiencen por reconocer y defender lo logrado por décadas y alcanzar las mejoras que la población de forma transversal anhela», se añade en el texto.

«Al dejar mi rol como presidenta, dejo también una parte de mí, pero queda también intacto mi compromiso a colaborar en lo que se requiera ante los nuevos desafíos que se abrirán al interior del Colegio Médico», agrega Izkia Siches.

Su apoyo a Gabriel Boric

Junto con añadir que «He pedido irme anticipadamente por una causa que me mueve. Saben cuánto amo esta institución, he crecido en este Colegio, y he tenido el privilegio de conducirlo. Me siento un eslabón más en la continuidad del camino que ha sido trazado a través de varias generaciones de dirigentes, de médicos y médicas».

«Yo misma me sorprendo de mi decisión, irme no estaba en mis planes, pero las cosas importantes nos exigen grandes desafíos, grandes sacrificios. Hoy siento que todo es clarísimo, que miro la cara de mi hija y sé lo que debo hacer. Es mi deber, camino por una ruta que nunca he pisado, por eso camino con calma, porque no me mueve el miedo ni el temor, sino que me mueve la esperanza» afirma Izkia Siches.