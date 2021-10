Rocío Toscano comparte honesta reflexión por los cambios en el cuerpo tras su embarazo A través de Instagram, Rocío Toscano compartió una fotito mostrando como quedó su guatita y los comentarios que recibió de otras mamás.

Por medio de su cuenta de Instagram Rocío Toscano compartió una postal donde mostraba los cambios que le dejó en el cuerpo su embarazo gemelar. Junto con esto la joven aprovechó de compartir una honesta reflexión sobre esta situación y las respuestas que tuvo por parte de sus seguidores.

A raíz de la cantidad de respuestas de mujeres que contaban cuanto odiaban su cuerpo y los rechazos de sus ex; es que la actriz hizo un llamado a todos para respetar el proceso personal de cada mujer tras dar a luz y cómo ellas se reencuentran con su cuerpo y todos los cambios físicos y hormonales que acarrean.

«Hace dos días subí esta foto a mis stories contando cómo me dolía la piel de tanto estirarse en mi embarazo gemelar. Me quedó piel suelta, el ombligo deforme y estrías, pero no me atormenta, me gusta el proceso, son marcas de una gran experiencia. Algún día se arreglará… eso es en mi caso» comenzó escribiendo Rocío.

«Me llegaron varios mensajes que me angustiaron mucho, sobre todo por lo injusto, rescate 3 para compartirlos con ustedes e invitarlos a reflexionar sobre este tema, de aceptación y autoestima y respeto» agregó la actriz nacional.

El mensaje de Rocío Toscano a los hombres

Pero esto no es todo, sino que Rocío aprovechó de hacer un llamado a los hombres para que se pongan en la situación de las mujeres que pasan por el proceso de gestación de nueve meses y que viven cambios impensados.

«Porque digo que es injusto, porque algunos hombres, después de toooodo el proceso que una pasa en el embarazo y post parto, proceso hormonal y de vulnerabilidad no menor, me parece que es muy violento lo que relatan estas mujeres y me sobrepasa la actitud nefasta de la gente, en muchos casos, superficial» afirmó.

Para cerrar, Rocío Toscano agregó: «BASTA! Respeto por el proceso, admiración y cuidado! No más violencia psicológica en la gestación ni en el post parto, no tienen idea de las consecuencias negativas que decirle a tu pareja “me da asco tu guata” puede generar INACEPTABLE! Basta de violencia y basta de no aceptarnos, nosotras, con nuestro cuerpo, wnas somos unas máquinas! DAMOS VIDA! A LA MIERDA CON ESOS COMENTARIOS QUE VAYAN A PARIR ELLOS!».