¡De impacto! Nuevo eliminado de ¿Quién es la Máscara? dejó la grande Solo uno de los investigadores pudo adivinar quien estaba detrás del flamenco en ¿Quién es la Máscara, sorprendiendo al público.

La noche de este lunes se emitió un nuevo capítulo de ¿Quién es la Máscara?, donde los participantes nuevamente debieron enfrentarse por ser el mejor cantante, mientras que los investigadores tenían que investigar quiénes son los famosillos que se esconden detrás de los elaborados disfraces.

En esta ocasión Muñeca y Flamenco fueron los que quedaron en zona de eliminación, por lo que protagonizaron un nuevo duelo, en el que finalmente se decidió por salvar a la primera, así que no quedó otra opción que revelar de quién se trataba la misteriosa figura tras Flamenco.

Y finalmente solo uno de los investigadores adivinó de quien se trataba la famosa escondida tras el traje; quien era ni más ni menos que la mismísima Raquel Argandoña, lo que sin duda dejó a todo el público con la boca abierta.

Tanta fue la sorpresa que incluso Mane Swett no pudo evitar lanzar un «No lo puedo creer» mientras la Quintrala pasaba a explicar su participación en ¿Quién es la Máscara?, además de compartir una especial reflexión.

«La verdad que recuperada, recuperada, no. Me levanté, tengo un equipo que está en el camarín para venir a este programa. Encantadísima de poder cooperar con ustedes. De que me hayan invitado» comenzó señalando Raquel quien recientemente pasó por un complicado estado de salud.

Siguiendo por esta línea agregó que «lo único que les puedo decir, con todo lo que me ha pasado, es que disfruten cada día como si fuera el último de su vida».

«Yo sé que estás emocionada, es tu primera aparición pública, después de recuperarte afortunadamente muy bien» le señaló Julián Elfenbein, a lo que Raquel Argandoña afirmó que «No, si estoy en reposo todavía» aunque señaló que su doctor estaba al tanto.

La salud de Raquel Argandoña

Hay que mencionar que la animadora no lo ha pasado para nada bien, ya que pasó un gran susto con su estado de salud relacionado con una obstrucción gástrica; tanto así que debió ser internada y operada de urgencia.

El problema ocurrió justo tras presentarse con Patricia Maldonado en Viña del Mar con su Café Concert ‘¿Quién dijo que éramos amigas en pandemia?’. Pues resulta que mientras veía una película con su pareja Félix Ureta comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal.

Tras esto, su amorcito llevó a Raquel de inmediato hasta la clínica Alemana, donde la estabilizaron y diagnosticaron con una obstrucción abdominal; pero como la cosa no mejoraba, al final decidieron internarla y someterla a una colectomía de urgencia, una operación en la que se extrae una parte del colón.