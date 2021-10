«Va a salir de ésta»: Raquel Argandoña debió ser operada de urgencia Luego que se diera a conocer que Raquel Argandoña fue internada por malestar estomacal, ahora se reveló que incluso debieron operarla.

Durante el fin de semana Raquel Argandoña debutó con Patricia Maldonado en su nuevo café concert ‘¿Quién dijo que éramos amigas en pandemia?’ en Viña del Mar; pero al poco tiempo de volver comenzó a sentir un fuerte dolor abdominal, por lo que terminó en la clínica Alemana.

Según lo consignado por Las Últimas Noticias, ya en el centro asistencial fue estabilizada y diagnosticada con una obstrucción intestinal, pero al día siguiente seguía decaída por lo que decidieron dejarla internada.

Es en este contexto que durante la noche, Raquel debió someterse a una ‘colectomía’, operación en la que se extrae todo el colon o parte de él. De acuerdo a los reportes, en la cirugía de Argandoña salió todo bien, aunque está obligada a permanecer por una semana más hospitalizada.

Patricia Maldonado sobre Raquel

A raíz de esta situación, desde el medio antes nombrado conversaron con Patricia Maldonado, quien aseguró que «estoy súper preocupada y en contacto directo con Félix (pololo de Raquel), que está todo el rato ahí».

Siguiendo por esta línea, la ex panelista de ‘Mucho Gusto’ recordó que «el lunes Raquel me llamó bien tarde para decirme que estaba con un ataque al colon. Como yo sufro de eso, me conozco todo y le dije si tú sigue con dolor es mejor que Félix te lleve a la clínica y te quedes una noche allí. Le hicieron un scanner y se encontraron con la obstrucción intestinal».

Por otro lado, Paty aseguró sobre Argandoña: «Raquel es una persona sana y ágil. Esto no tiene que ver ni con la edad porque le puede pasar a un cabro de 15 años. Pero ella es de fierro. La vieja es fuerte, va a salir de ésta».

Mientras que en relación a sus próximas funciones, afirmó que no es algo que le importa ahora. «Me preocupa que ella se recupere, porque una obstrucción intestinal no es un dolor de muela».