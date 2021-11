Senado rechaza idea de legislar cuarto retiro del 10% Hace solo minutos se realizó la votación en el Senado por el cuarto retiro de las AFP, por lo que ahora pasa a comisión mixta.

Hace solo minutos se llevó a cabo la votación en el Senado por el cuarto retiro del 10% de las AFP y rentas vitalicias; proyecto que finalmente fue rechazado luego de que no se alcanzaran los votos necesarios para seguir adelante.

La iniciativa requería 25 votos a favor para seguir adelante en la cámara alta, pero se consiguieron 24 a favor, 15 en contra y una abstención.

De esta forma el proyecto por el cuarto retiro pasa a una comisión mixta, formada por miembros de la cámara de diputados y senadores; la cual se espera comience con sus sesiones luego de la elecciones del próximo 21 de noviembre.

Hay que mencionar que hace un tiempo Carolina Goic (DC) había anunciado que votaría en contra del proyecto, mientras que Manuel José Ossandón (RN) y Marcela Sabat (RN) fueron los únicos candidatos del oficialismo que apoyaron el retiro.

A COMISIÓN MIXTA🔀| Por no alcanzar los 3/5 la Sala del Senado rechazó por 24 votos a favor y 15 en contra el proyecto que autoriza el retiro anticipado del 10% de los fondos previsionales.

▶https://t.co/kzpik5fXEK pic.twitter.com/Bk28bfvo52 — Senado Chile (@Senado_Chile) November 9, 2021

Iván Moreira y el cuarto retiro

Previo a la votación por el cuarto retiro y mientras los senadores exponían sus puntos para aprobar o no el proyecto, Iván Moreira vivió su minuto de furia y terminó abandonado la sala, afirmando que no participaría de la discusión.

«Como dije que no me presto para este engaño, me retiro de la sala y no voy a votar este proyecto de ley que es un engaño inmerecido para la gente» es parte de lo que dijo el parlamentario previó a agarrar sus cosas e irse del lugar.

Junto con esto, Moreira agregó que «este cuarto retiro solo se ve en general porque la izquierda lo que busca es estirar el elástico para sacarle todo el provecho electoral posible aprovechándose de las expectativas de las personas. Es incorrecto venderse como salvadores de las personas cuando se busca desnudar el santo de las pensiones».

«El proyecto es malo, basta de buscar arreglos, basta de arreglar proyectos que son malos, lo único que quiero señalar es que verdaderamente lo que vemos yo no estoy disponible para esta pirotecnia electoral que solo busca favorecer a candidaturas presidenciales que en su momento dijeron que los retiros eran malos para el país, por lo tanto solo estoy disponible ahora para el 100% porque es obvio que las AFP se van a acabar porque lo van a expropiar todo si no lo hacemos» cerró sobre el cuarto retiro.

Noticia en desarrollo…