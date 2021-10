«Yo sé que estoy hinchada»: Daniela Nicolás se aburrió de desubicados mensajes online Luego de pasar varios días internada en la clínica, Daniela Nicolás se aburrió de recibir mensajes sobre su físico y lo dejó claro.

Daniela Nicolás por estos días no lo está pasando para nada bien, ya que a través de redes sociales le están llegando desubicados mensajes que tienen que ver con su físico, especialmente luego de su participación como reina de belleza.

Resulta quela ex Miss Chile contó que recibe constantemente comentarios en las que usuarios de Instagram le critican su imagen. Especialmente después de que estuvo internada durante tres meses producto de su enfermedad artritis reumatoidea.

Es por esta razón que, Daniela Nicolás se aburrió de la mala leche de las personas quiénes dan por hecho de que se ve hinchada en la televisión. Sin saber que la verdadera razón es que es efecto de la serie de medicamentos que debe ingerir.

“Yo sé que estoy hinchada, es por lo remedios que estoy tomando, dejen de enviarme comentarios diciendo que parezco globo en la tele ya, muchas gracias”, lanzó, añadiendo que varias personas se toman el tiempo para enviarle ese tipo de mensajes. “Córtenla, tenía que decirlo”, dijo.

Por otra parte, Daniela Nicolás precisó que pese a que no le afectan los textos, para ella ya es complejo. “Entré a la clínica viéndome de una forma y salí de otra, para mí es difícil como para que más encima venga gente a criticarme. Así que por favor no lo hagan, es innecesario. La libertad de uno termina cuando empieza la del otro”, señaló.

Finalmente, la actriz bromeó con lo anterior, sosteniendo que quería “seguir reclamando”, ante la serie de mensajes innecesarios que le llegan en sus redes sociales, mientras Vivi Kreutzberger enviaba a una tanda comercial.

Daniela Nicolás y la mala onda en redes

Hace algún tiempo, la actriz también contó que en varias ocasiones ha recibido comentarios mala leche que la hacen pensar sobre cuales serán las razones para ese odio gratuito. «¿Por qué tengo que llegar a leer esto? A mí muchas mujeres me han tratado pésimo, en el Miss Universo, por ejemplo», inició la chiquilla.

«Me llegaron mensajes que me acuerdo perfecto porque le saqué pantallazos y le hablé a mi mamá que lo encontraba increíble: ‘Descerebrada, tonta, estúpida, ridícula’. Me pusieron mongólica en uno. ‘Vergüenza de mujer, no nos representas’», añadió Daniela Nicolás.