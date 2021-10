Mea Culpa: Carlos Pinto adelanta nuevo capítulo sobre ‘El chacal de Puerto Montt’ A solo horas del estreno del segundo capítulo de Mea Culpa, Carlos Pinto aprovechó de dar nuevos detalles del caso que se viene.

A las 22:30 horas de este jueves se estrena un nuevo capítulo de ‘Mea Culpa: El Regreso’, así que Carlos Pinto aprovechó de dar algunos detalles de lo que será el segundo episodio que al parecer se viene bastante cargadito.

El periodista apareció en el ‘Buenos días a todos’, donde presentó el adelanto señalando que «Me vienen a avisar que estamos frente a un hecho inédito, mostrar algo que yo no he visto y de lo cual no me haré responsable».

Tras esto, en el matinal mostraron un corto clip sobre el capítulo de esta noche de Mea Culpa, donde se pudo ver al actor que personifica al culpable del crimen que impactará al público.

Sobre esto, Carlos Pinto afirmó: «Él es el protagonista. Yo creo que esto hay que develarlo. Esta es la historia más cruenta que ha sucedido en Puerto Montt, al punto que esta persona es conocida como el ‘Chacal de Puerto Montt'». Junto con agregar que «es una persona que ha cometido un delito muy despreciable».

Carlos Pinto y el regreso de Mea Culpa

El jueves pasado fue el estreno de la nueva temporada de Mea Culpa, que tras más de 10 años volvió a las pantallas de TVN con un éxito arrollador. Es por lo mismo que Carlos Pinto no podía evitar reaccionar con gran emoción por este hecho.

Conversando con el canal estatal, el creador del programa aprovechó de dar las gracias a todo el público que hizo posible este regreso. «Estaba expectante y ahora estoy conmocionado. La verdad este estreno superó todas las expectativas y en lo personal siento que fue un regreso glorioso».

Junto con lo que agregó: «hicimos un programa clásico donde los fans son muy importantes porque fueron fundamentales para el regreso. Quiero agradecer a TVN por haber escuchado a la gente y al equipo que miró este programa con un respeto extraordinario».