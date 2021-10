Daniella Chávez promete Only Fans gratis si gana su candidato Aunque no lo nombró directamente, Daniella Chávez dejó bien claro a quien tiene como candidato para las elecciones presidenciales.

Quedando cada vez menos para las elecciones presidenciales, la campaña está más prendida que nunca, con acusaciones, anuncios y peleas entre los candidatos. Tan encendida está la cosa que incluso Daniella Chávez decidió meter la cuchara para apoyar a su favorito y que llegue a La Moneda.

Es en este contexto que la popular influencer recurrió a su cuenta de Twitter para referirse si filtro a la situación actual del país durante la situación política actual del país, además de demostrar su apoyo al candidato del partido Republicano José Antonio Kast, aunque sin nombrarlo directamente.

Resulta que Daniella Chávez comentó con todo la participación del aspirante a La Moneda en el programa especial de política de Mega ‘El Candidato’. Mostrando sin temor su posición política y a quién está dirigido su voto.

«Yo nunca hablo de política, lo que digo en mi Twitter es simplemente: sentido común! Querer, Libertad, seguridad, que se cumplan los derechos de todos, que todos tengan el mismo respeto! Y si eso te hace sentido y buscas lo mismo, tenemos una sola opción! Piensa en tus hijos» comenzó escribiendo la ex conejita Playboy.

Yo nunca hablo de Política, lo que digo en mi twitter es simplemente: sentido común! Querer, Libertad,seguridad,que se cumplan los derechos de todos, que todos tengan el mismo respeto! Y si eso te hace sentido y buscas lo mismo, tenemos una sola opción! Piensa en tus hijos ✌️ — Daniella Chavez (@daniellachavezc) October 13, 2021

La particular oferta de Daniella Chávez

Pero la cosa no se quedó ahí, ya que la chiquilla dejó la grande entre todos sus fanáticos con una de las publicaciones, a partir de la oferta que hizo. Pues la chiquilla aseguró que si ganaba su candidato liberaría su cuenta de Only Fans, una cosita poca

«Si gana mi candidato mi Onlyfans lo dejaré gratis el contenido una semana», expresó Daniella Chávez, dejando la escoba en la plataforma del pajarito azul. Tuvo más de 250 comentarios y cuatro mil me gusta.

Si gana mi candidato mi Onlyfans lo dejare Gratis el contenido una semana 😈 jajaja — Daniella Chavez (@daniellachavezc) October 13, 2021

Y esto no es todo, ya que la conejita hizo su análisis político y aseguró que, «de ahora en adelante van a intentar bajar como sea al mejor candidato, sobre todo la tv que tiene miedo. La tv que cambió toda su parrilla por miedo a funas. La tv que tiene a personajes como ídolos solo porque se dieron vuelta la chaqueta y el humilde les cree».

La modelo continuó este jueves con sus opiniones. Y posteó que «cuando a mi familia la apuntaron con pistolas en la cabeza para robar auto, la gente me escribía; que era mi culpa por tener un Porsche, que los delincuentes no tenían la culpa, que era culpa del gobierno por no dar oportunidades, que el problema era la desigualdad».