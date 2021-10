¡Se la jugó! Iván Cabrera invitó a una cita y le regaló flores a Gala Caldirola Pese a negar todos los rumores de relación, ahora Iván Cabrera dejó la grande luego de que invitara a salir a Gala Caldirola.

Aunque en varias ocasiones Gala Caldirola e Iván Cabrera han negado que tengan una relación más allá de la amistad, sus interacciones en ‘El Discípulo del Chef’ abren de inmediato los rumores sobre un posible romance, especialmente tras lo ocurrido en el capítulo de este miércoles.

Resulta que frente a las cámaras, el potro llegó con un ramo de flores y le propuso una cita a la española. «Ya que no te quedó clara mi invitación, esta es mi invitación. Así que espero saber si te gustaría salir conmigo» le dijo el ex chico ‘Yingo’ lo que de inmediato generó una reacción de la chiquilla.

De partida Gala solo atinó a decir tras la invitación «¡Qué vergüenza!» mientras el resto de sus compañeros miraban atentos. Pero Iván no perdió la fe a lo que agregó «A bailar, a conversar»; por lo que finalmente decidió aceptar, destacando para ella lo importante del gesto de las flores y lo que significa para ella.

«Me trajo unas flores y creo que esta vez fue un poco más concreto de que quería tener una cita conmigo, porque el otro día no me quedó claro» comenzó señalando Caldirola en la clásica entrevista que se hace después del programa.

Siguiendo por esta línea, Gala Caldirola agregó: «Tengo una devoción desde chiquitita con las flores porque mi papá me traía una flor cada día. Él escuchó que a mí me gusta y fue inteligente, entendió lo que me hace feliz…es muy bonito eso, no todo el mundo lo haría, o no todo el mundo presta atención cuando le hablas».

Pero ¿Hay o no una relación entre Gala Caldirola e Iván?

Obviamente que esta situación reavivó los rumores de relación entre Gala e Iván Cabrera, pero hay que recordar que los capítulos de ‘El Discípulo del Chef’ se grabaron hace bastante tiempo, tanto así que incluso los chiquillos viajaron en compañía de unos amigos hasta Cancún.

Es más, el propio Potro compartió un mensaje negando cualquier tipo de relación. «Basta de relacionarme con ella donde nunca hubo, no hay y no habrá nada más que una linda amistad» es parte de lo que escribió en su momento.