Naya Fácil muestra los primeros resultados tras enchularse completa Luego de contar que se enchuló entera durante su paso por Colombia, Naya Fácil compartió una postal con los primeros resultados.

Brazos, piernas, espalda, abdomen, papada y mentón, son las partes del cuerpo que se enchuló Naya Fácil hace tan solo 9 días; luego de que aprovechara su partida a Colombia para hacerse la pequeña cantidad de siete intervenciones estéticas.

Pero ahora la chiquilla dejó la grande entre sus seguidores, luego de que a menos de 10 días de las operaciones compartiera en su cuenta de Instagram los primeros resultados. «El comienzo del cambio» escribió para acompañar la postal que recibió más de 100 mil me gusta.

Luego de que dejara la grande con los registros post operatorios, Naya subió durante este jueves nuevas historias en las que a diferencia de las primeras fotitos aparece sin maquillaje y aprovecha de agradecer por todo el cariño recibido.

«Hoy día volví a mis reposas, solo ayer tuve un chance para salir por ahí para relajarme un ratito» comenzó señalando. «Como pudieron ver, ayer me maquilla un poquitito, me arregle, mostré como va el proceso. Que no llevo ni 15 días».

De todas formas Naya Fácil recibió varias críticas por salir a caminar por Colombia; frente a lo que explicó «que estoy inflamadísima, anduve con mucho cuidado caminando».

«Ya habrá tiempo para arreglarme todas las veces que sea necesario. Voy ahora a desayunar y más ratito salgo a mis masajes» cerró la chiquilla.

Hay que mencionar que Naya se gastó cerca de 10 millones de pesos en las operaciones que se realizó. Junto con esto, estuvo más de seis horas en pabellón por las siete cirugías entre las que incluso se encontraba implante de mentón.

Aquí te mostramos cómo quedó Naya Fácil

Hay que recordar que la chiquilla partió a Colombia hace un tiempo y solo lo contó hace algunas semanas cuando ya se había instalado allí. Desde donde respondió a varias preguntas de sus seguidores.

Pero lo que más llamó la atención es que señaló que no planea volver en el próximo tiempo. «Sabes que ya me adapté a Colombia de verdad. Se me olvidó cómo era Chile (…) No, mentira jajaja. Algún día volveré allá. Ahí les estaré comentando algunas cosas que les iré contando a su debido momento» contó Naya Fácil.