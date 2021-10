«Los ex también se pueden querer»: Marité Matus y su relación con Arturo Vidal Recientemente Marité Matus conversó con sus seguidores en Instagram sobre la buena relación que lleva con el papá de sus hijos.

En los últimos días te contamos que Arturo Vidal está aprovechando su paso por nuestro país para pasar tiempo junto a sus retoños y a su ex esposa Marité Matus. Es más, la propia chiquilla compartió una bella fotito en familia en la que disfrutan de un día juntitos.

«Siempre la familia por encima de todo, gracias por este lindo día!!» escribió la también influencer en la postal que se llenó de comentarios felicitándola por la buena relación que mantiene con su ex, especialmente por los tres retoños que tienen en común.

Es más, durante la noche del domingo Marité se dedicó a compartir una serie de fotos y videos desde el partido de Chile vs Paraguay hasta donde llegó para apoyar con cariñosos mensajes al King. Fue por esto que nuevamente le llovieron las preguntas por su relación con el futbolista y cómo lo hacen para mantener la buena onda.

Marité y su relación con Arturo Vidal

Por lo mismo que a través de una sección de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Matus no dudó en referirse a cómo se lleva con Arturo y cual es el estado actual de su relación.

«Mi relación con Arturo es de dos padres, que tienen 3 hijos en común y que siempre serán nuestra prioridad. Tenemos una relación sana, basada en el respeto y el cariño» comenzó escribiendo Marité en las historias de la red social.

Tras esto, algunos seguidores felicitaron a la chiquilla por su buena onda con Vidal. «No es pregunta! Pero me encanta la relación sana con el papá de tus hijos! Maravillosa» le escribió uno de los usuarios a quien le respondió directamente.

«Que pena que esta situación no sea normal en nuestra sociedad, toda separación no es fácil, aprendamos a perdonar y normalicémonos que los ex también se pueden querer y tener una relación sana» afirmó Marité Matus, quien recibió puro apoyo por parte de sus seguidores.

Finalmente una usuaria le aseguró que con Arturo son un ejemplo para los padres separados por la relación civilizada que llevan, a lo que la influencer escribió que: «Por nuestros hijos todo, pensar en ellos y dejar el egoísmo y el rencor».